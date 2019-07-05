Столтенберг: спасти ДРСМД с каждым днём всё труднее, но мы будем взывать к России до последнего

Возможный конец ДРСМД отрицательно скажется на контроле за вооружениями и будет иметь последствия, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на слова Йенса Столтенберга, сказанные по итогам встречи Совета Россия — НАТО. При этом Столтенберг заверил, что альянс будет до последнего призывать Россию вернуться в рамки, обозначенные договором. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения, заявляя, что ракеты 9М729 не попадают под действие ДРСМД.

«Вероятность спасти ДРСМД снижается с каждым днём», — приводит Frankfurter Allgemeine слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им после завершения встречи Совета Россия — НАТО. Несмотря на это, Столтенберг пообещал, что альянс будет вплоть до 2 августа призывать Россию к сохранению договора: в противном случае альянс примет меры.

Издание напоминает, что в минувшем феврале США вышли из ДРСМД под предлогом того, что российские ракеты 9М729 нарушают условия договора. Россия отрицает обвинения, утверждая, что дальность полёта 9М729 не превышает 500 км: на прошлой неделе Москва официально вышла из договора.

По словам Столтенберга, надежды на какой-либо прорыв мало: судьба договора сейчас в руках России, и генсек НАТО не видит у Кремля желания идти на попятную. В свою очередь, российская сторона защищается от попыток сместить на неё вину за расторжение ДРСМД, отмечает издание. Кроме того, российские представители в Совете Россия — НАТО дали гарантии, что ракеты не будут размещены в Европе и прочих регионах, до тех пор пока там не будут развёрнуты американские ракеты. Также российские и европейские дипломаты обменялись информацией касательно будущих крупных военных учений НАТО и России.

Столтенберг подчеркнул, что возможный конец ДРСМД окажет крайне негативное воздействие на контроль за вооружениями и поспособствует определённым последствиям. При этом глава НАТО заверил, что у альянса нет планов по размещению в Европе новых ядерных вооружений. Frankfurter Allgemeine напоминает, что ранее в качестве возможных последствий Столтенберг называл учения, наблюдение и разведку. Вероятно, что НАТО усилит своё военное присутствие в восточных странах блока и на Балтике, а также будет расширять системы ПРО и ПВО, пишет издание. Кроме того, возможно развитие прочих видов неядерных вооружений для запугивания России.

При этом в Европе скептически относятся к интересу США в сохранении договора, ввиду того что он не распространяется на развивающиеся военные державы вроде Китая. Как пишет Frankfurter Allgemeine, сейчас в распоряжении у Китая есть более 2 тыс. ракет, попадающих под ДРСМД.