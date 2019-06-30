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Der Tagesspiegel: Россия и США намерены продлить договор о сокращении ядерного вооружения

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Россия и США собираются продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), сообщает Der Tagesspiegel. Глава Кремля Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поручили своим министрам иностранных дел начать консультации в этом направлении. Президент России призвал открыть новую главу и покончить с напряжённостью в отношениях двух стран.
Der Tagesspiegel: Россия и США намерены продлить договор о сокращении ядерного вооружения
Reuters

Россия и США собираются продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), сообщает Der Tagesspiegel. Об этом заявил глава Кремля Владимир Путин на саммите G20 в японском городе Осака. Он и его американский коллега Дональд Трамп поручили своим министрам иностранных дел начать консультации в этом направлении. Впрочем, президент России пока не уверен, каким будет их результат: «Я этого не знаю, об этом говорить пока что слишком рано».

Путин постоянно предостерегал, что в случае срыва договорённостей по СНВ-III в мире начнётся необузданная ядерная гонка, напоминает издание. Действие соглашения заканчивается в 2021 году. Договор предусматривает ограничение ядерного арсенала до 800 систем-носителей и 1550 находящихся в боевой готовности ядерных боеголовок.
 
После переговоров с Трампом Путин заявил, что настало время обеим сторонам открыть новую главу и покончить с напряжённостью в отношениях. В связи с этим глава Кремля пригласил президента США в Москву на празднования 75-летия победы во Второй мировой войне.
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Der Tagesspiegel Германия Европа
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