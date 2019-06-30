Der Tagesspiegel: Россия и США намерены продлить договор о сокращении ядерного вооружения

02:30
Трамп заявил об отсутствии спешки в заключении торговой сделки с КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter американского лидера.
02:15
В центре Москвы произошёл пожар в двухэтажном доме
Двухэтажное здание горит в Хамовниках в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
01:59
Александр Емельяненко рассказал, когда планирует провести следующий бой
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, когда планирует провести следующий поединок.
01:49
ЦПВС: боевики обстреляли пять сирийских населённых пунктов за сутки
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что боевики за последние сутки обстреляли 5 населённых пунктов в сирийской провинции Латакия.
01:47
Адриано считает, что Глушаков был лидером «Спартака»
Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано рассказал, какие у него остались отношение с бывшим капитаном и полузащитником команды Денисом Глушаковым.
01:33
Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка
Ущерб сети дорог регионального значения в Иркутской области в связи с паводком предварительно оценивается в размере около 800 млн рублей. Об этом сообщил губернатор области Сергей Левченко.
01:31
Суарес расплакался после вылета сборной Уругвая с Кубка Америки
Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес расплакался после поражение в серии пенальти от Перу в матче 1/4 финала Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
01:17
СМИ: Зарплата футболиста сборной Колумбии Диаса в «Зените» составит €1,5 млн в год
Стали известны детали перехода потенциального новичка петерубургского «Зенита» — полузащитника «Атлетико Хуниор» и сборной Колумбии по футболу Луиса Диаса.
01:15
Скабеева поспорила с Соловьёвым из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьёв поспорили из-за перевода высказывания президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
01:00
Глушаков намерен помочь «Ахмату» попасть в еврокубки
Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прокомментировал свой переход в новую команду.
01:00
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в Иркутской области
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районах паводка в Иркутской области стабильная, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
00:50
СМИ: «Динамо» не может договориться о контракте с футболистом «Ромы» Жерсоном
Московский футбольный клуб «Динамо» не может договориться о контракте с бразильским полузащитником «Ромы» Жерсоном Сантосом.
00:46
Франция намерена передать Украине 20 патрульных катеров
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98, сообщает пресс-служба украинского правительства в Facebook.
00:37
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
00:31
Путин проведёт следующее совещание по ситуации в Иркутской области 3 июля
Президент России Владимир Путин сообщил, что 3 июля проведет ещё одно совещание по ситуации с паводком в Иркутской области.
00:19
Определились все полуфиналисты Кубка Америки по футболу 2019 года
Стали известны все сборные, которые сыграют в полуфинале Кубка Америки по футболу 2019 года в Бразилии.
00:14
Сборная Перу в серии пенальти одолела Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
Сборная Перу по футболу обыграла команду Уругвая в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки 2019 года в Бразилии.
00:06
Иракские силовики ликвидировали пять боевиков ИГ
Иракским силовикам удалось ликвидировать пять боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, которые пытались попасть в страну из Сирии.
23:58
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом «Штутгарта»
Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к аргентинскому нападающему немецкого «Штутгарта» Николасу Гонсалесу.
23:52
Выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области начнутся 30 июня
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что выплаты пострадавшим из-за наводнения в Иркутской области начнутся уже в воскресенье, 30 июня.
23:50
«Рубин» приобрёл ещё одного футболиста «Оренбурга»
Хорватский защитник «Оренбурга» Сильвие Бегич подписал контракт с казанским футбольным клубом «Рубин».
23:39
В Москве 29 июня стал самым холодным за более чем 70 лет
В субботу, 29 июня, на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики термометров показали +11°С, что является самым низким показателем для этой даты за более чем 70 лет наблюдений.
23:36
Зобнин: «Спартаку» ещё стоит усилиться Месси, Роналду и Салахом
Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил, как оценивает трансферную политику футбольного клуба.
23:25
Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводков
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области.
23:19
Футболист «Оренбурга» Сутормин перешёл в «Рубин»
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о трансфере полузащитника «Оренбурга» Алексея Сутормина.
23:13
Дальнобойщиков начнут лишать прав за перевес
Глава Минтранса Евгений Дитрих в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что планируется начать лишать водителей грузовых автомобилей прав за перевес.
23:09
В «Ахмате» отреагировали на информацию о зарплате Глушакова
Генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о размере зарплаты новичка команды — полузащитника Дениса Глушакова.
22:59
Новак отметил лидирующую роль ОПЕК и Эр-Рияда в стабилизации рынка нефти
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил о лидирующей роли ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации мирового рынка нефти.
22:49
Сборная Камеруна по футболу сыграла вничью с Ганой на Кубке африканских наций
Сборная Камеруна сыграла вничью с командой Ганы в матче второго тура группового этапа футбольного Кубка африканских наций 2019 года в Египте.
22:46
Число жертв паводков в Иркутской области увеличилось до пяти
Глава МЧС России Евгений Зиничев доложил российскому лидеру Владимиру Путину в ходе совещания в Братске, что в Иркутской области в результате паводков погибли пять человек.
22:35
Сборная России завоевала 12 медалей в восьмой день Европейских игр — 2019
Сборная России сохранила своё лидерство в общем медальном зачёте на Европейских играх 2019 года в Минске.
22:24
Путин поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка
Президент России Владимир Путин на совещании в Братске заявил, что необходимо незамедлительно начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.
22:19
Игрок «Голден Стейт» Дюрант намерен рассмотреть предложения четырёх клубов НБА
Форвард «Голден Стейт Уорриорз» Кевин Дюрант намерен рассмотреть предложения от четырёх клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после выхода на рынок свободных агентов.
22:16
ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии Саакашвили на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение о регистрации кандидатов от партии «Движение новых сил» бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.
22:12
Путин дал поручения в связи с паводками в Иркутской области
Президент России Владимир Путин во время совещания в Братске дал поручения местным властями и федеральным органам в связи с паводками в Иркутской области.
22:08
В ДНР заявили об обстреле района Васильевской насосной станции ВСУ
В представительстве самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские силовики обстреляли район Васильевской насосной станции под Ясиноватой.
21:59
Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
21:56
В Иркутской области более 22 тысяч жителей остались без света из-за паводка
В Иркутской области в результате наводнения более 22 тысяч человек остаются без электричества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Минэнерго России.
21:51
Женская сборная Швеции по футболу победила Германию и вышла в полуфинал ЧМ
Женская сборная Швеции обыграла команду Германии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2019 года среди женских команд во Франции.
21:46
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
21:34
Дмитриев занял третье место на велотреке в спринте на ЕИ-2019
Российский велогонщик Денис Дмитриев завоевал бронзу в соревнованиях на велотреке в спринте на Европейских играх 2019 года в Минске.
21:33
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Президент России Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где ранее был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками.
21:27
Юношеская сборная России по баскетболу проиграла Аргентине на старте ЧМ
Мужская юношеская сборная России по баскетболу в овертайме потерпела поражение от Аргентины в первом матче чемпионата мира среди игроков не старше 19 лет в греческом Ираклионе.
21:19
Освобождённый из Донбасса украинец заявил, что его забрали в СБУ
Освобождённый из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что его забрали в СБУ.
21:12
Россиянка Аугустинас завоевала серебро Европейских игр на велотреке
Российская велогонщица Евгения Аугустинас заняла второе место в соревнованиях на треке в дисциплине омниум на Европейских играх 2019 года в Минске.
21:07
Суд заблокировал выделение средств Пентагона на стену у границ США
Федеральный суд заблокировал финансирование Пентагоном строительства стены на границе США с Мексикой. Американский президент Дональд Трамп пообещал, что администрация обжалует решение.
20:57
Бузова приступила к тренировкам с «Барселоной»
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что приступила к тренировкам с испанским футбольным клубом «Барселона».
20:54
Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область
Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Иркутскую область, где объявили режим ЧС из-за наводнения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
20:45
Вторая команда «Локомотива» забила девять мячей в ворота «Шеффилда» в товарищеском матче
Вторая команда московского футбольного клуба «Локомотив» — «Казанка» — одержала разгромную победу над английским «Шеффилдом» в товарищеском матче.
20:42
Трамп проведёт в демилитаризованной зоне между двумя Кореями 15 минут
Американский президент Дональд Трамп в воскресенье, 30 июня, посетит демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР, при этом встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пока не запланирована.