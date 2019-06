WP: ЕС пытается спасти сделку с Ираном, хотя простора манёвра почти не осталось

Сегодня Европа оказалась в очень сложной ситуации: в то время как Вашингтон и Тегеран «перестреливаются» жёсткими заявлениями и ходят на грани вооружённого конфликта, ЕС пытается спасти иранскую ядерную сделку. Однако руки Брюсселя связаны — ЕС мало что может сделать, не вызвав гнев США, а бездействие европейцев толкает Иран на нарушение условий пока ещё действующего соглашения, констатирует The Washington Post.

Пока лидеры США и Ирана обмениваются оскорблениями и колкостями, Европа напрягает все свои дипломатические ресурсы, чтобы спасти повисшую на волоске ядерную сделку с Тегераном и избежать ещё более сильного обострения, пишет The Washington Post. Однако много, не спровоцировав собственный конфликт с Дональдом Трампом, европейцы сделать не могут.



По словам Натали Точчи, советника Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерики Могерини, опции у Брюсселя очень ограниченные. «В конце концов вы делаете что-то очень незначительное, но это вызывает гнев у самого главного вашего союзника в и без того напряжённый период», — приводит слова Точчи газета.



На сегодня европейские лидеры осознали, что они не могут смягчить ни действие американских санкций на иранскую экономику, ни агрессивную риторику Вашингтона. ЕС попытался создать систему, облегчающую торговлю с Ираном, но пока процесс застопорился, да и европейские компании не горят желанием ставить себя под удар за контакты с государством, в отношении которого действуют санкции.



Небольшое облегчение Брюсселю, конечно, принёс тот факт, что Трамп всё-таки не стал бомбить Иран, после того как тот сбил американский беспилотник. Но это не значит, что в текущей ситуации жёсткие заявления Тегерана и Вашингтона и новые возможные инциденты не перерастут в военное столкновение.



Точчи предупреждает: риск того, что война вдруг вспыхнет из-за случайного инцидента, крайне велик. Получается цепная реакция, когда США дают свой ответ на действия Ирана, а Тегеран принимает ответные меры в отношении реакции Вашингтона. Ведь, помимо безуспешных попыток умерить пыл США, ЕС также не может сдержать и сторонников жёсткой политики с иранской стороны, которые уже заявили, что если Европа и дальше будет бездействовать, Тегеран планирует превысить указанный в договоре лимит по низкообогащённому урану. Естественно, это ещё больше омрачит перспективы ядерной сделки.



Примечательно, что европейцы старательно избегают обсуждения иранского вопроса в НАТО. Во время недавней встречи в Брюсселе главы Минобороны стран альянса предпочли концентрироваться на таких темах, как военное противостояние в космосе, искусственный интеллект и Россия. Тем временем американский лидер продолжил свои агрессивные высказывания в отношении Ирана. В недавнем интервью президент заявил: «Я не говорю о том, чтобы отправлять туда войска. Я лишь хочу сказать, что если бы что-то случилось, долго бы это не продлилось».



Как отмечает The Washington Post, конечно, руки у европейцев связаны. И если они и могут что-то сделать, то только через ту самую новую систему торговли, которую ЕС пытается привести в действие с тех пор, как США объявили о восстановлении антииранских санкций. Согласно данным издания, система эта называется Instrument for Supporting Trade Exchanges (Инструмент поддержки торговых обменов), или INSTEX, и сама по себе не менее сложна, чем её имя — настолько, что до сих пор никаких транзакций через неё не проходило. При этом Европа признаёт, что INSTEX не спасёт иранскую экономику, но надеется, что инструмент станет символом «доброй воли» ЕС и убедит Тегеран следовать обязательствам по сделке.



Но есть вероятность, что Ирану такой помощи будет мало, особенно после того, как в мае США ужесточили санкции на экспорт нефти из страны, тем самым значительно перекрыв ей доходы. В таких условиях сторонники жёсткой политики Тегерана, уже давно выступающие против ядерной сделки, набирают силы и влияние.



По словам одного высокопоставленного европейского дипломата, не пожелавшего раскрывать своё имя, если Иран отступится от своих обязательств, Европе будет сложно протолкнуть первую транзакцию по INSTEX, но без поддержки Брюсселя Тегеран скорее всего пойдёт на нарушения.