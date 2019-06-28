Der Standard: в Вене дипломаты в последний раз поборются за иранскую сделку

Сегодня в Вене представители ЕС, России, Китая и Ирана предпримут «последнюю попытку» спасти иранскую атомную сделку, пишет Der Standard. Впрочем, если участникам переговоров в итоге всё же не удастся прийти к новым договорённостям, то с ядерным соглашением с Ираном, «пожалуй, можно будет попрощаться раз и навсегда», предупреждает австрийское издание.

Сегодня в ходе переговоров в Вене представители Европейского союза, Российской Федерации, Китая и Ирана предпримут «последнюю попытку» спасти иранскую ядерную сделку, пишет австрийская газета Der Standard.

На встрече в столице Австрии, где, собственно, в 2015 году и был подписан договор с Тегераном, иранская сторона «ещё сможет настоять на том, что она выполняет условия соглашения», отмечает автор статьи Гудрун Харрер.

Впрочем, если участникам переговоров в Вене в итоге всё же не удастся прийти к новым договорённостям, то с ядерной сделкой с Ираном, «пожалуй, можно будет попрощаться раз и навсегда», предупреждает журналистка Der Standard.

В частности, из-за недавних атак на нефтяные танкеры в Персидском заливе, продолжает Харрер, Европейскому союзу, Великобритании, Франции и Германии теперь «всё сложнее идти на уступки Ирану».

При этом все они по большому счёту сходятся во мнении, что ядерная сделка с Тегераном — не что иное, как «жертва» иранской политики президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, подчёркивает автор статьи.

По мнению журналистки австрийского издания, не стоит рассчитывать и на то, что на саммите G20 в Осаке президенту Франции Эммануэлю Макрону удастся убедить главу Белого дома отказаться от политики «максимального давления» в отношении Ирана и ослабить санкции.

«Даже если Трамп и не хочет войны, очень маловероятно, что он всё-таки пойдёт навстречу Тегерану», — констатирует Гудрун Харрер.