CNN: диалог США и Ирана скатился до уровня школьной перепалки

Риторика между Вашингтоном и Тегераном вновь обострилась. Иранский президент Хасан Роухани диагностировал у Белого дома «психическое расстройство», в ответ Дональд Трамп пригрозил Исламской Республике «полным уничтожением», передаёт CNN. По мнению телеканала, этот обмен репликами напоминает скорее спор двух школьников, чем общение государственных лидеров.

Ситуация походит на перепалку в школьном дворе. «Ты психически больной», — тысячу раз повторяет один. «От тебя ничего не останется», — угрожает другой. Но так выражаются не школьники в коротких штанишках. Именно это сегодня считается диалогом между лидерами Соединённых Штатов Америки и Исламской Республики Иран. С репортажем из Белого дома об обостряющемся кризисе корреспондент CNN Борис Санчез.

Дональд Трамп, ранее опубликовавший несколько постов с угрозами в Twitter, настаивает, что Иран относится к его предупреждениям серьёзно.

ЖУРНАЛИСТКА: На ваш взгляд, Иран всерьёз воспринимает ваши угрозы?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я думаю, их все воспринимают всерьёз. В том числе и вы.

Кампания Трампа по оказанию максимального давления на Иран привела к переходу на личности. На следующий день после того, как Трамп ударил по Ирану новыми санкциями, президент страны Хасан Роухани подтрунил над Белым домом. Он удивился, как параллельно с введением ограничений Дональд Трамп может добиваться переговоров с режимом.

ХАСАН РОУХАНИ, президент Ирана: Они (власти США. — ИноТВ) совершают странные поступки, на которые не решался ни один здравомыслящий человек за всю историю мировой политики. По крайней мере я не припомню ни одного подобного случая. Всё это из-за полной неразберихи. Белый дом страдает психическим расстройством.

Трамп ответил шквалом сообщений в Twitter. Он пообещал начать войну, если из-за действия Ирана пострадают какие-либо американские интересы. Цитата: «В высшей степени безграмотное и оскорбительное заявление, которое было обнародовано Ираном сегодня, демонстрирует лишь то, что они не понимают реального положения вещей. Любая атака со стороны Ирана на что-нибудь американское будет встречена огромной и превосходящей силой. В некоторых аспектах превосходящая сила будет означать полное уничтожение».

Новая угроза прозвучала на фоне сообщений, подтверждённых источниками, что на прошлой неделе американские Вооружённые силы предприняли масштабную хакерскую атаку на сотрудничающую с Ираном группировку. Трамп также повторил утверждение, что у него много друзей-иранцев, и он хочет, чтобы режим перестал вести себя враждебно. Но при этом президент похвастал, что если США начнут войну против Ирана, то план выхода им не понадобится.

ЖУРНАЛИСТ: У вас есть стратегия выхода, на случай если война действительно начнётся?

ДОНАЛЬД ТРАМП: Стратегия выхода вам не понадобится. Мне не нужны стратегии выхода.

БОРИС САНЧЕЗ, корреспондент CNN: Кроме того, в интервью Hill TV президент Трамп ясно дал понять, что он может проконсультироваться с членами конгресса, прежде чем начать конфликт с Ираном. Впрочем, по его словам, он не считает, что ему нужно их одобрение, чтобы вступить в войну.

Борис Санчез, CNN, с репортажем из Белого дома.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 26 июня 2019 года.