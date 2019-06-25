Немецкий политолог: давление США только усилило Тегеран

Стратегия Дональда Трампа, заключающаяся в постепенном «удушении» Ирана, не оправдалась, считает немецкий политолог Герфрид Мюнклер. В своём разговоре с Deutschlandfunk Мюнклер отметил, что иранский народ уже продемонстрировал свою способность выносить тяготы, поэтому экономическая война, скорее всего, не приведёт к желаемым для Вашингтона последствиям.

В нынешние времена сразу три державы соревнуются за региональное лидерство на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия, Турция и Иран, — рассказал политолог Герфрид Мюнклер в своей беседе с Deutschlandfunk.

По мнению Мюнклера, из этой предпосылки сложилась текущая ситуация, когда в Вашингтоне решили, что ядерная сделка не помешает Ирану завладеть ядерным оружием. Поэтому США избрали стратегию давления на Иран, в рамках которой применили экономические санкции, а недавно также и кибератаки.

«Экономическая война — это классический способ, с помощью которого вели войны все морские державы», — отмечает Мюнклер. Данная стратегия подразумевает не «неизбежный разгром» в ходе прямого военного столкновения, а постепенное «удушение» противника.

Кроме того, военные операции не укладываются во внутриполитическую концепцию Дональда Трампа, считает Мюнклер, поскольку нынешний президент США хочет минимизировать издержки от вооружённых конфликтов. Однако расчёт Трампа не оправдался, отмечает политолог: напротив, экономическое давление лишь усилило Тегеран. Эта стратегия рассчитана на население, «не способное хорошо переносить тяготы». Однако за последние десятилетия иранское население как раз продемонстрировало такую способность.

Что касается Европы, то её решение придерживаться условий ядерной сделки выглядит верным, особенно на фоне того, что давление США не принесло позитивных перемен, считает Мюнклер. Однако у европейцев нет инструментов для «спасения» сделки. Прогресса можно было бы добиться, «детализировав» сделку и, таким образом, определив каждому отдельному региональному игроку его роль: однако Европа слишком слаба для такого шага, и поэтому её реакция носит защитный и консервативный характер.