CNN: Помпео отправился на Ближний Восток создавать глобальную коалицию против Ирана

Несмотря на заверения Дональда Трампа, что он не хочет конфликта с Ираном, члены его администрации не собираются отказываться от применения силы. Госсекретарь США Майк Помпео, планирующий посетить ОАЭ и Саудовскую Аравию, объявил, что намерен организовать глобальную коалицию против Исламской республики, сообщает CNN.
В то время как американский президент Дональд Трамп заявляет, что он не стремится к войне с Ираном, высокопоставленные представители его администрации отказываются снимать с повестки дня силовой вариант. Союзники США с беспокойством ожидают следующий шаг Вашингтона.
Госсекретарь Майк Помпео планирует посетить Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты. Он говорит, что собирается создать глобальную коалицию против Ирана.
МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США:Мы приложим новые усилия, чтобы убедиться, что им (иранцам. — ИноТВ) стало намного труднее не только развивать экономику, но и избегать санкций. И это станет важным дополнением к нашим способностям применять санкции против Ирана, чтобы в итоге достичь заданной нами цели.
В пятницу Трамп отменил военный удар по Ирану, сбившему американский беспилотник. Это решение вызвало вопросы к стратегии Белого дома, но вице-президент Майк Пенс заявляет, что ключевая задача очевидна.
МАЙК ПЕНС, вице-президент США:Президент шлёт Ирану очень чёткий сигнал. Мы не позволим Ирану получить ядерное оружие. И мы не будем молча смотреть за тем, как Иран оказывает пагубное влияние в регионе. Именно поэтому завтра президент объявит о дополнительных санкциях против Ирана… президент ясно дал понять, что мы не собираемся мириться с любой угрозой американским вооружённым силам, интересам, союзникам США в регионе, и мы никогда не позволим Ирану завладеть ядерным оружием.
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