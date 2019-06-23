National Interest: решение Трампа по Ирану раскололо конгресс

Дональд Трамп в последний момент отказался от идеи нанести удар по Ирану, и среди американских политиков есть как те, кто этому рад, так и те, кто выразил своё сожаление, пишет National Interest. Кроме того, на вмешательство США и смену режима в Иране рассчитывали иранские эмигранты вместе с наследным принцем.
«Если Ближний Восток погряз в кризисе, то Вашингтон — в спорах», — пишет National Interest. Их вызвало недавнее решение Дональда Трампа в последний момент отменить удар по Ирану.
Как пишет автор статьи, Трамп отменил удар, когда ему сообщили, что погибнет около 150 человек. По его оценке это был бы непропорциональный ответ. В результате этим остались недовольны «ястребы» в Вашингтоне.
«Иран пересёк черту своей недавней атакой на Соединённые Штаты в международном авиапространстве, и пора бы нам показать режиму, что эти крайне вредные действия будут иметь самые настоящие последствия», — написал конгрессмен Адам Кинзингер. Он также выразил надежду, что операцию отменили не из-за того, что Трамп изменил своё мнение, а из тактических соображений. Он напомнил, как Обама в 2013 году отказался от удара по Сирии, последствия от чего, по его словам, ощущаются до сих пор.
Выходцы из Ирана, которые переехали в США, также призывают американские власти вмешаться и свергнуть нынешний режим. Наследник иранского трона Реза Пехлеви организовал ужин по этому поводу, а оппозиционная иранская группа провела собрание у Госдепартамента, на котором конгрессмен Брэд Шерман назвал её «будущим Ирана».
С другой стороны, есть те, кто рад решению Трампа отказаться от военного конфликта, пишет National Interest. Так, например, сенатор Рэнд Пол и конгрессмен Томас Мэсси выразили свою поддержку тому, что президент «верит своим инстинктам».
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Американский лидер Дональд Трамп отказался наносить удары по иранским объектам, несмотря на уговоры своих советников по национальной безопасности. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.