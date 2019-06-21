CNN: США ограничивают коммерческие рейсы над Персидским заливом

Федеральное управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям летать над Персидским и Оманским заливами в связи с «нарастанием военной активности» в регионе, сообщает CNN. Как отмечает эксперт канала, подобные меры не слишком повлияют на пассажиров, однако говорят о том, что в связи обострение напряжённости у берегов Ирана там присутствуют средства, способные уничтожать гражданские самолёты.
А тем временем, Федеральное управление гражданской авиации США — FAA — ввело ограничения для американских авиаперевозчиков, рейсы которых проходят над регионом Персидского залива.
НАТАЛИ АЛЛЕН, ведущая CNN: Управление опубликовало предупреждение, где заявляется следующее: «Все рейсы, проходящие через надводную зону тегеранского района полётной информации, но только над Персидским и Оманским заливами, запрещаются до особого распоряжения в связи с нарастанием в регионе военной активности и обострением политической напряжённости, создающими риск непреднамеренных действий в отношении американских операторов гражданской авиации, а также потенциал для просчётов и ошибочного опознавания цели».
По нашим данным, компания United Airlines с вечера четверга временно приостановила полёты из Нью-Йорка в Мумбай с четверга; эти рейсы обычно проходят через воздушное пространство Ирана.
НАТАЛИ АЛЛЕН: Подобное уже происходило — такие меры часто принимаются в отношении зон повышенной политической и военной напряжённости.
Наш ведущий Джон Воз ранее побеседовал с Дэвидом Суси, экспертом CNN по вопросам авиационной безопасности и бывшего инспектора FAA по безопасности полётов, дабы выяснить, как всё это затронет пассажиров. Давайте послушаем.
ДЖОН ВОЗ, ведущий CNN: Сколько рейсов затронет этот приказ FAA? И что вообще произойдёт — рейсы будут изменены, дабы обходить регион, или это слишком упрощённое описание?
ДЭВИД СУСИ, эксперт CNN по авиационной безопасности: Всё немного сложнее, поскольку придётся также менять смежные рейсы и места пересадок — американская компания United Airlines начала заниматься этим заранее, поскольку им было известно, что в регионе что-то происходит, и они решили сами предпринять такие шаги. Однако теперь FAA наложило ограничения на все рейсы, а это может затронуть множество различных авиалиний и их маршрутов, так что ситуация может оказаться весьма масштабной. Впрочем, не думаю, что это создаст большие неудобства для пассажиров, пролетающих через регион — возможно, их рейс будет длиться на час-два дольше, или им придётся сделать дополнительную пересадку.
ДЖОН ВОЗ:Понятно. А такие меры принимаются просто для дополнительной безопасности, несмотря на то, что риск не так велик, или же прежде чем FAA пойдёт на такое, должна всё-таки существовать серьёзная угроза?
ДЭВИД СУСИ: Для подобных мер серьёзная угроза не обязательна — достаточен рост военной активности, либо были доказательства того, что в регионе находятся ракеты или предпринимаются действия, способные достигнуть высот, на которых летают гражданские самолёты. Если помните, на Украине в очень похожих обстоятельств произошёл несчастный случай с рейсом MH-17 в 2014 году — повышенная военная активность была, но не было уверенности, что есть средства, (способные сбивать гражданские самолёты. — ИноТВ). В этом же случае доказательства наличия в регионе средств для их уничтожения есть, поскольку был сбит тот беспилотник, ну а это уже, скорее всего, увеличило риск с точки зрения FAA.
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