New York Times: Трамп приказал ударить по Ирану, а потом передумал

В ответ на сообщения о том, что Иран сбил американский беспилотник, Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по военным целям на территории Ирана, пишет The New York Times. Эта команда уже была принята к исполнению, когда американский президент приказ отменил. Как отмечает издание, неясно, сам ли он передумал, или кому-то удалось его переубедить.

Президент Трамп приказал нанести удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, но затем отменил приказ, пишет The New York Times.



Чтобы обсудить ситуацию, Дональд Трамп созвал своих советников по национальной безопасности и ведущих конгрессменов. При этом он дал согласие на удар по ряду целей внутри Ирана: например, по радарам и ракетным батареям. Команда была на ранней стадии исполнения, когда Трамп её отменил. Самолёты к тому времени были в воздухе, а корабли — на позициях, но ни одной ракеты ещё не запустили.



При этом неясно, это сам Трамп просто изменил мнение, или его отговорили. Удар планировалось нанести ещё до рассвета, чтобы минимизировать риски для людей.



По словам источника издания, госсекретарь США Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, глава ЦРУ Джина Хаспел выступали за военный ответ. Но ведущие чиновники в Пентагоне настаивали, что это приведёт к обострению конфликта и поставит под угрозу американские силы в регионе. Также демократы из конгресса призывали Трампа не накалять обстановку и запросить одобрение парламента до любых военных действий.



Атака должна была стать ответом на то, что Иран сбил разведывательный беспилотник США стоимостью $130 млн. Тегеран и Вашингтон весь день обвиняли друг друга в эскалации и спорили по поводу того, на какой территории был БПЛА, когда его сбили. Трамп настаивает, что он был над международными водами, Иран же утверждает, что это было его воздушное пространство, и в подтверждение даже привёл координаты GPS.



При этом издание приводит слова американского генерала Джозефа Гастеллы, который предупреждает, что в атаке на беспилотник могли пострадать невинные люди. Автор статьи напоминает, что, по утверждению Вашингтона, всё произошло в небе над международными водами.



Этот инцидент ещё больше осложнил обстановку в регионе. Прежде США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры. А Иран пригрозил, что выйдет за границы, установленные в рамках соглашений 2015 года, из которых уже вышли США. В ответ Трамп заявил, что не позволит Ирану создать своё ядерное оружие.



Постпред Ирана при ООН в письме Совбезу заверил, что Иран «не стремится к войне», но будет защищать свою территорию. Он также отметил, что беспилотник не отвечал на радиопредупреждения.



На публике Трамп, казалось, ищет способ избежать возможного военного кризиса. Так, он не стал напрямую обвинять Тегеран в сбитом беспилотнике, а лишь говорил, что это сделал кто-то «небрежный и глупый».



Однако то, что Ирану удалось уничтожить американский дрон, который, по идее разработчиков, должен был быть недосягаем для ракет наземного базирования, удивило некоторых чиновников Министерства обороны. Это показывает, какой серьёзной помехой может быть Иран для США и их сил в регионе.



Реакция Дональда Трампа выявила давнее противоречие между стремлением Трампа показать себя жёстким лидером на мировой арене и его обещаниями, что США больше не будут ввязываться в войны за рубежом, пишет The New York Times.