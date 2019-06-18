Guardian: Иран объявил, что не намерен ни с кем воевать

Иран не будет вступать в войну ни с одной страной, заявил президент Исламской Республики Хасан Рухани вскоре после того, как США объявили об увеличении своего контингента на Ближнем Востоке, пишет The Guardian. Вашингтон обвиняет Иран в атаках на нефтяные танкеры, однако американская сторона по-прежнему не предоставила достаточно весомых доказательств. Издание отмечает, что многие американские союзники уже не так доверяют США и ищут более явные свидетельства вины Тегерана.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран «не будет воевать ни с одной страной», сделав это сразу после того, как США объявили об отправке дополнительных 1000 солдат на Ближний Восток, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что отправка дополнительного контингента произошла после того, как США обвинили Иран в атаках на два нефтяных танкера, а Тегеран объявил о возобновлении обогащения урана. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шенахэн заявил, что войска были отправлены в целях обороны: «Последние атаки со стороны Ирана подтверждают полученные нами разведданные о враждебном поведении иранских сил и их союзников, угрожающих гражданам и интересам США в регионе».

В свою очередь, иранский президент Хасан Рухани отметил, что, «несмотря на все усилия американцев и их желание обрезать наши связи с миром, а также их намерение держать Иран в изоляции, их планы провалились».

Чтобы подтвердить обвинения в адрес Ирана, США опубликовали новые фотографии, пишет The Guardian. На одной из них видно то, что раньше было показано на чёрно-белом видео, только в цвете и лучшем качестве: патрульный катер с солдатами в чёрной форме возле одного из пострадавших танкеров. В сопровождавшем фото заявлении говорится, что команда покинула танкер, после того как обнаружила на его корпусе неразорвавшуюся магнитную мину. Позднее, как утверждает центральное командование американских вооружённых сил, к танкеру пришвартовался патрульный катер стражей исламской революции, которые извлекли мину с корпуса танкера.

Впрочем, пишет The Guardian, США не предоставили никаких материалов, запечатлевших процесс крепления мин, а экипаж пострадавшего танкера заявил, что корабль был атакован «летающим объектом».

Решение США о выходе из иранской ядерной сделки и подход Трампа «Америка прежде всего!», судя по всему, пошатнули веру американских союзников, некоторые из которых ищут более весомых доказательств вины Ирана в атаках на танкеры, отмечает издание.

Бен Родс, бывший советник Барака Обамы по безопасности, заявил, что «выход Трампа из ядерной сделки с Ираном предсказуемо привёл к возрастанию иранской ядерной угрозы и повышенному риску военного конфликта». Также The Guardian привёл высказывание китайского министра иностранных дел Вана И, посоветовавшего Вашингтону «изменить свои методы чрезмерного давления», а также предупредившего, что действия США могут спровоцировать «ещё более масштабный кризис».