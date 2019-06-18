Fox News: Пентагон пошлёт на Ближний Восток ещё 1000 военных

Патрик Шэнахан, и. о. министра обороны США, подписал распоряжение об отправке на Ближний Восток дополнительно 1 тыс. солдат для усиления своих позиций и защиты от иранской угрозы, сообщает Fox News. Такому решению предшествовала публикация изображений, которые якобы подтверждают причастность Ирана к нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

В понедельник после публикации Центральным командованием вооружённых сил США (CENTCOM) изображений, на которых иранские военные извлекают неразорвавшийся снаряд из атакованного танкера в Оманском заливе, и. о. министра обороны Патрик Шэнахан заявил, что одобрил отправку дополнительно 1 тыс. американских военных на Ближний Восток, сообщает Fox News.

Он заявил: «недавние иранские нападения подтверждают достоверность и надёжность полученных нами разведданных о враждебном поведении иранских сил и связанных с ними группировок, которые угрожают персоналу и интересам Соединённых Штатов в регионе». Шэнахан подчеркнул, что США не хотят развязывать конфликт с Ираном, а такие действия необходимы лишь для «гарантии безопасности и благополучия работающего по всему региону личного состава ВС, а также для защиты национальных интересов».

По словам военных, 11 фотографий, сделанных с вертолёта ВМС, показывают, как члены Корпуса стражей исламской революции снимают магнитную бомбу с борта японского нефтяного танкера Kokuka Courageous и демонстрируют огромную дыру выше уровня воды, которую пробила другая мина.

В своём заявлении Центральное командование подтвердило заявление Белого дома о виновности Ирана в нападении на танкеры «на основе видеодоказательств» и «мастерства, необходимого для быстрого удаления неразорвавшейся мины». Как напоминает информационный сайт, в четверг утром атаки серьёзно повредили оба судна и вынудили эвакуироваться 44 моряка. Инцидент произошёл около Ормузского пролива, стратегически важного морского пути, через который проходит около 20% всей нефти.

Изображения были опубликованы за день до назначенной встречи между госсекретарём США Майком Помпео и командирами CENTCOM. По словам Помпео, одним из вариантов ответа на нападение может стать новое разворачивание американских войск на Ближнем Востоке. В то же время спикер палаты представителей Нэнси Пелоси предостерегла Трампа от «поспешного и опрометчивого» решения, которое может привести к «эскалации ситуации с Ираном» и «серьёзным просчётам» обеих сторон. «Чтобы разрядить обстановку, необходимо прибегнуть к дипломатии, поэтому Америка должна продолжить консультации со своими союзниками», — приводит её слова Fox News.

Как рассказывает сайт, за последние месяцы ирано-американские отношения значительно ухудшились. США перебросили в регион авианосец Abraham Lincoln, отправили четыре бомбардировщика B-52 в Катар, а также усилили свою оборону благодаря ПВО-комплексам Patriot. Недавно Трамп прекратил делать исключение из санкций для некоторых стран, которые покупали иранскую нефть. Кроме того, американские официальные лица объявили, что, по сведениям разведки, Иран готовится к нападению на войска США.

Со своей стороны Иран в понедельник заявил о том, что в следующий четверг превысит лимит запасов урана, установленный ядерной сделкой 2015 года с США и другими странами, которая ограничивала ядерную программу Тегерана в обмен на облегчение санкций. В прошлом году президент Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из соглашения, и теперь Иран не желает участвовать в разработке новой сделки и отказывается вести переговоры с США, пока они продолжают санкционную политику «максимального давления».