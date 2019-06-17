Помпео: Иран виновен в атаках в Оманском заливе, но мы не хотим войны

Госсекретарь США Майк Помпео снова обвинил Иран в атаках на нефтяные танкеры и обещал предоставить неоспоримые доказательства, собранные разведкой, однако подчеркнул, что Соединённые Штаты не намерены развязывать войну. Как пишет The Guardian, госсекретарь объявил, что Америка обеспечит свободную навигацию по главным морским путям, а также не допустит, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие.

В воскресенье в интервью Fox News Sunday госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты считают Иран виновным в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе на прошлой неделе, однако подчеркнул, что США не хотят войны, сообщает The Guardian. «Президент Трамп сделал всё что мог, чтобы избежать войны, — добавил он. — Мы не хотим войны». Ранее Дональда Трампа обвиняли в призывах к военным действиям за провокационные заявления в отношении Ирана, который отрицает свою причастность к инциденту в Оманском заливе.

Также Помпео отметил, что у сотрудников разведки имеется «много данных, много доказательств» ответственности Ирана за атаки на танкеры, но пока не сообщил детали, обещая, что «мир увидит большую часть». По его словам, Вашингтон предпримет «необходимые действия — дипломатического и иного характера» для гарантии свободной навигации по первостепенным морским путям: неподалёку от места нападения находится Ормузский пролив, по которому арабская нефть доставляется в Азию.

Госсекретарь отказался обсуждать возможные дальнейшие шаги США после событий на прошлой неделе. В то же время в ответ на вопрос, пошлёт ли Вашингтон военных и оружие в регион, Помпео подчеркнул, что главная цель — не позволить Ирану иметь ядерное оружие. Он рассказал, что сделал несколько звонков международным лидерам и теперь уверен, что у него «есть партнёры, которые понимают эту угрозу».

Как напоминает британская газета, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в субботнем выпуске ежедневной газеты Asharq al-Awsat впервые после второй атаки на арабские танкеры публично обвинил Иран — своего главного врага. Он отметил, что королевство не хочет войны, однако будет «без колебаний бороться с любыми угрозами против его народа, его суверенитета и его жизненно важных интересов».

Между тем Пит Буттиджич, кандидат в президенты от Демократической партии, раскритиковал сделанные в субботу в эфире NBC заявления администрации Трампа по иранской проблеме. По его мнению, позиция Белого дома напоминает «ту ускоряющуюся барабанную дробь, которая втянула нас в войну с Ираком».

Кроме того, пишет The Guardian, в эфире CBS Буттиджич выразил опасения, что хотя инцидент в Оманском заливе соответствует «зловредному поведению Ирана», он «кажется частью эскалации» конфликта. При таком растущем напряжении существующая администрация может привести страну к войне, в которой быстро потеряет контроль над ситуацией. По словам Буттиджича, в «дестабилизирующем поведении» Ирана нет ничего нового — вопрос состоит в том, «что мы собираемся делать, чтобы вернуть стабильность, пока ситуация не вышла из-под контроля».