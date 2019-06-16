Корбин: нет «заслуживающих доверия» доказательств вины Ирана в нападении на танкеры

Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что предоставленные доказательства не позволяют безоговорочно обвинить Иран в произошедшей 13 июня атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Как сообщает The Guardian, ранее США опубликовали видео, на котором иранские военные якобы извлекают неразорвавшийся снаряд из танкера.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призвал британское правительство не способствовать усилению напряжённости отношений с Ираном без «заслуживающих доверия» доказательств, что Тегеран несёт ответственность за атаки на два нефтяных танкера, пишет The Guardian. Ранее МИД Великобритании опубликовал заявление о том, что Иран «почти наверняка» замешан в конфликте, принимая во внимание прошлые прецеденты.

«Британия должна действовать, чтобы ослабить напряженность, а не подпитывать военную эскалацию, которая началась с выходом США из иранского ядерного соглашения, — написал Корбин в Twitter. — Без заслуживающих доверия доказательств по поводу атаки на танкеры риторика правительства лишь увеличивает риск войны».

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал комментарий Корбина «жалким и предсказуемым». «От (инцидента. —Ино ТВ) в Солсбери до Ближнего Востока, почему же он не может заставить себя поддерживать британских союзников, британскую разведку или британские интересы?» — спросил Хант в Twitter, добавив, что нападение в Оманском заливе хорошо вписывается в тенденцию «дестабилизирующего поведения» Ирана и представляет «серьёзную угрозу для региона». Также министр призвал Иран «немедленно прекратить все формы дестабилизационной активности» и заверил, что Великобритания «плотно сотрудничает с международными партнёрами для поиска дипломатических путей деэскалации напряжения».

Вместе с тем, отмечает The Guardian, появившиеся в субботу сообщения, что МИД Ирана вызвал посла Великобритании на встречу, позднее опровергло министерство иностранных дел Соединённого Королевства.

Как напоминает издание, в пятницу США опубликовали видео, на котором якобы видно, как иранский спецназ извлекает неразорвавшуюся мину из одного из танкеров. В тот же день в интервью Fox News Дональд Трамп объявил, что это «действительно сделал Иран».

В ответ на такие заявления президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в «агрессивной политике», из-за которой страна «представляет собой серьезную угрозу стабильности на Ближнем Востоке». В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Джавад Зариф считает, что американцы поспешили обвинить Иран «без малейших прямых или косвенных доказательств».

Британская газета рассказывает, что в субботнем эфире BBC Эмили Торнберри, теневой министр иностранных дел Великобритании, предупредила правительство, что страну втягивают в войну. По её словам, виновного следует искать с помощью «независимой оценки», а в центре внимания политиков должны быть масштабы происходящего. Не поддержав и не опровергнув комментарии Корбина, Торнберри настаивает, что главная задача британских властей — избежать «вовлечения Великобритании в конфликт такого размера» и слепого следования политике США, которая уже привела страну к «ошибке» в Ираке.

Как отмечает в заключение The Guardian, в четверг на волне опасений о сбоях в работе одного из важнейших путей следования танкеров взлетели цены на нефть.