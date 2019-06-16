Guardian Оригинал

Корбин: нет «заслуживающих доверия» доказательств вины Ирана в нападении на танкеры

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что предоставленные доказательства не позволяют безоговорочно обвинить Иран в произошедшей 13 июня атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Как сообщает The Guardian, ранее США опубликовали видео, на котором иранские военные якобы извлекают неразорвавшийся снаряд из танкера.
Корбин: нет «заслуживающих доверия» доказательств вины Ирана в нападении на танкеры
Reuters

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин призвал британское правительство не способствовать усилению напряжённости отношений с Ираном без «заслуживающих доверия» доказательств, что Тегеран несёт ответственность за атаки на два нефтяных танкера, пишет The Guardian. Ранее МИД Великобритании опубликовал заявление о том, что Иран «почти наверняка» замешан в конфликте, принимая во внимание прошлые прецеденты.

«Британия должна действовать, чтобы ослабить напряженность, а не подпитывать военную эскалацию, которая началась с выходом США из иранского ядерного соглашения, — написал Корбин в Twitter. — Без заслуживающих доверия доказательств по поводу атаки на танкеры риторика правительства лишь увеличивает риск войны».
 
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал комментарий Корбина «жалким и предсказуемым». «От (инцидента. Ино ТВ) в Солсбери до Ближнего Востока, почему же он не может заставить себя поддерживать британских союзников, британскую разведку или британские интересы?» — спросил Хант в Twitter, добавив, что нападение в Оманском заливе хорошо вписывается в тенденцию «дестабилизирующего поведения» Ирана и представляет «серьёзную угрозу для региона». Также министр призвал Иран «немедленно прекратить все формы дестабилизационной активности» и заверил, что Великобритания «плотно сотрудничает с международными партнёрами для поиска дипломатических путей деэскалации напряжения».
 
Вместе с тем, отмечает The Guardian, появившиеся в субботу сообщения, что МИД Ирана вызвал посла Великобритании на встречу, позднее опровергло министерство иностранных дел Соединённого Королевства.
 
Как напоминает издание, в пятницу США опубликовали видео, на котором якобы видно, как иранский спецназ извлекает неразорвавшуюся мину из одного из танкеров. В тот же день в интервью Fox News Дональд Трамп объявил, что это «действительно сделал Иран».
 
В ответ на такие заявления президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в «агрессивной политике», из-за которой страна «представляет собой серьезную угрозу стабильности на Ближнем Востоке». В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Джавад Зариф считает, что американцы поспешили обвинить Иран «без малейших прямых или косвенных доказательств».
 
Британская газета рассказывает, что в субботнем эфире BBC Эмили Торнберри, теневой министр иностранных дел Великобритании, предупредила правительство, что страну втягивают в войну. По её словам, виновного следует искать с помощью «независимой оценки», а в центре внимания политиков должны быть масштабы происходящего. Не поддержав и не опровергнув комментарии Корбина, Торнберри настаивает, что главная задача британских властей  — избежать «вовлечения Великобритании в конфликт такого размера» и слепого следования политике США, которая уже привела страну к «ошибке» в Ираке.
 
Как отмечает в заключение The Guardian, в четверг на волне опасений о сбоях в работе одного из важнейших путей следования танкеров взлетели цены на нефть.
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источник
Guardian Великобритания Европа
теги
Ближний Восток Великобритания Джереми Корбин Джереми Хант Дональд Трамп Иран нападение нефть США Хасан Рухани
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