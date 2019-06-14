CNN: самый тревожный вопрос для мира — вступится ли Россия за Иран?

Последние события в Персидском заливе, где были атакованы нефтяные танкеры, сильно беспокоят Москву — в том числе и потому, что она воспринимает их как возможный шаг Вашингтона к попытке сменить режим в Иране, констатирует корреспондент CNN Мэтью Чанс. В свою очередь, международное сообщество больше всего тревожит другой вопрос — станет ли Россия в случае начала полноценного конфликта между Тегераном и Западом вмешиваться в этот конфликт, чтобы поддержать Иран?

И наконец, к вам, Мэтью — насколько, на ваш взгляд, обеспокоены сейчас в Москве всеми этими событиями?

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Мне кажется, что обеспокоены здесь довольно сильно, поскольку помимо самого инцидента, который произошёл в течение последних суток, у России также есть и другой, более глубинный повод для беспокойства — здесь опасаются, что инцидент является шагом к попытке со стороны США или Запада в очередной раз добиться смены режима в стране, благосклонно настроенной к Москве, попытке заменить этот режим на более прозападный. Подобное они уже видели, разумеется, в Ираке, а также в Ливии. Когда же дело дошло до Сирии, Россия предприняла военное вмешательство в конфликт и поддержала правительство Башара Асада.



Думаю, наиболее тревожным для всего международного сообщества будет вопрос о том, как отреагирует Россия, если текущие события всё же обострятся до полномасштабного конфликта между США и их западными союзниками с одной стороны и Ираном — с другой. Вмешается ли Россия в этот конфликт, как уже сделала это в Сирии, чтобы поддержать союзный ей Иран?

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 июня 2019 года.