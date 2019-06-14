Foreign Policy: террор, кровопролитие и вымогательство — Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе, сообщает Foreign Policy. При этом отмечается, что атака на танкеры, один из которых принадлежит Японии, совпала по времени с визитом в Иран японского премьер-министра Абэ Синдзо, который стремится выступить в роли посредника между США и Ираном.
США считают, что нападения на танкеры в Оманском заливе были осуществлены Ираном, пишет Foreign Policy со ссылкой на заявление, с которым в четверг выступил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео перед журналистами.
К такому выводу в Вашингтоне пришли «на основе использованного оружия, уровня знаний, необходимых для выполнения операции, недавних атак Ирана на грузовые суда».
При этом Помпео не представил никаких доказательств своего утверждения, однако предположил: «Иран нападает, так как стремится подорвать нашу успешную кампанию по оказанию максимального давления».
По словам госсекретаря, США намерены поднять вопрос о предполагаемом нападении Ирана на танкеры на заседании Совета Безопасности ООН. Помпео также заявил, что Соединённые Штаты собираются предпринять «экономические и дипломатические усилия, чтобы вовремя вернуть Иран за стол переговоров и способствовать заключению всеобъемлющего соглашения для решения широкого спектра угроз».
Foreign Policy напоминает, что в четверг утром стало известно о том, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера — Front Altair и Kokuka Courageous. Сообщалось, что все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы.
Кроме того, всего месяцем ранее в этом же районе были атакованы четыре танкера, после того как Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае расширения американских санкций. Ответственность за этот эпизод США также возложили на Иран, также не предъявив доказательств обвинений.
«Иран должен отвечать на дипломатию дипломатией, а не террором, кровопролитием и вымогательством», — добавил Помпео.
При этом Foreign Policy отмечает, что нападение, в котором пострадал японский танкер, совпало по времени со вторым днём переговоров иранских властей с премьер-министром Японии Абэ Синдзо, который стремится выступить в роли посредника в конфликте Ирана и США.
«Атаки могли быть призваны поставить восклицательный знак после предупреждения Ирана Абэ относительно риска нестабильности в регионе. В самом деле, вместе с другими четырьмя инцидентами, сегодняшние нападения оказываются частью систематических усилий Ирана показать, что мир и безопасность в заливе зависят от экономической стабильности страны», — приводит издание слова главы исследовательской группы Eurasia Group по Ближнему Востоку и Северной Африке Айхама Камеля.
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