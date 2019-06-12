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Der Spiegel: визит Мааса в Иран прошёл во враждебной атмосфере и не принёс результатов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас съездил в Иран, чтобы выступить там в поддержку ядерного соглашения с Тегераном, сообщает Der Spiegel. По словам его иранского коллеги Мохаммада Джавад Зарифа, переговоры были серьёзными и конкретными. Правда наблюдатели отметили, что они прошли в атмосфере конфронтации и не принесли никаких результатов.

МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ, министр иностранных дел Ирана: Мы провели серьёзные, конкретные и достаточно длительные переговоры.

Министр иностранных дел Германии Маас съездил в Иран. Встреча не принесла результатов. Маас собирался выступить там в поддержку ядерного соглашения с Ираном, из которого вышли США. Однако Зариф продемонстрировал воинственный настрой и пригрозил США, а также Израилю.

МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ: США затеяли экономическую войну против Ирана. Эта война — угроза для международного порядка.

Маас подчеркнул, что Германия продолжает поддерживать ядерное соглашение СВДП (Совместный всеобъемлющий план действий. — ИноТВ).

ХАЙКО МААС, министр иностранных дел Германии: Мы продолжаем поддерживать СВДП. И мы собираемся выполнить наши обязательства, прописанные в СВДП. Чудес ожидать не стоит, но мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы не допустить разрыва соглашения. К примеру, сейчас мы активно работаем над практическим внедрением платёжного инструмента INSTEX. В рамках Евротройки, но и за её пределами в Европейском союзе. И эта работа продвигается.

По мнению наблюдателей, эта встреча прошла в атмосфере конфронтации и не принесла никаких результатов.  

Дата выхода в эфир 11 июня 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Der Spiegel Германия Европа
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