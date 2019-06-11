CNBC: ничто так не подрывает мировое господство доллара, как внешняя политика США

Доллар постепенно теряет свой статус основной резервной валюты, и самое парадоксальное то, что этому способствуют сами американские власти, пишет в статье для CNBC финансовый эксперт Джеймс Маккормак. По его словам, основная причина ослабления доллара — это санкционная и протекционистская политика, которую проводит Вашингтон.

Даже запредельных привилегий можно лишиться. И существует ряд факторов, указывающих на то, что со временем американский доллар рискует утратить своё лидирующее положение ведущей резервной валюты, пишет в статье для CNBC эксперт рейтингового агентства Fitch Ratings Джеймс Маккормак.

По его словам, основные причины продолжающегося господства доллара объясняется «инерцией и отсутствием реальной альтернативы». Однако ни то, ни другое не должно обнадёживать власти Соединённых Штатов в более долгосрочной перспективе.

Наиболее очевидные инициативы Вашингтона, подрывающие позиции американской валюты, — это экономические санкции. В том или ином виде они затрагивают более 20 стран и фактически могут препятствовать проведению расчётов в долларах.

То же самое касается протекционистской политики американских властей. Она приводит к отклонению от США торговых потоков и может подтолкнуть другие государства к ведению бизнеса без использования доллара, отмечает экономист.

Маккормак обращает внимание, что американский внешнеполитический курс уже оттолкнул от

доллара Иран и Россию. Но дело ими не ограничивается — Китай и страны еврозоны активно продвигают свои валюты в качестве резервных или транзакционных.

С 2016 года китайский юань находится в корзине резервных валют МВФ. Иными словами, он стоит в одном ряду с долларом, евро и британским фунтом, поясняет автор статьи.

Между тем многие представители ЕС стремятся повысить роль евро. Так, в одном из своих выступлений глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер называл «абсурдным» то, что в 80% случаев расчёт по импорту энергоносителей осуществляется в долларах.

Франция, Германия и Великобритания учредили инструмент для поддержки торгового обмена (INSTEX), чтобы обходить американские санкции против Ирана. И хотя это скорее политическая, чем экономически эффективная инициатива, она показывает, что даже союзники будут искать замену доллару, если им не удастся разрешить политические противоречия с США, подчёркивает эксперт.

Пройдёт ещё какое-то время, прежде чем юань или евро станут серьёзными конкурентами доллара, и есть вероятность, что им это никогда не удастся. Но китайские и европейские власти будут активно изыскивать возможности расширить роль своих валют, в то время как подход США в этом направлении можно в лучшем случае назвать «пренебрежительным», рассуждает Маккормак.

Пусть медленно, но доллар уже утрачивает свою позицию основной резервной валюты. По данным МВФ, его доля в инвалютных резервах сократилась с 73% в 2001 году до 62% в 2018-м. Параллельно с этим многие страны наращивают свои золотые запасы, закупая драгоценный металл в ранее невиданных масштабах, отмечает автор статьи.

Если тенденция с переходом от доллара к другим валютам и от валют к золоту сохранится, то доллар продолжит терять статус резервной валюты. Впрочем, этот процесс будет идти постепенно, и не стоит ждать «радикальных перемен», учитывая доверие к американским деньгам на международном рынке.

«Как это ни парадоксально, но самые могущественные силы, действующие для уменьшения глобальной роли доллара — это инициативы США, призванные наказать другие страны за нарушения американской политики и приоритетов. Настоящий парадокс ситуации состоит в том, что последовательные действия в этом направлении, в конце концов, способны оказать совокупное негативное воздействие на доллар, в результате чего интересам Соединённых Штатов наносится гораздо больший вред», — заключает Джеймс Маккормак.