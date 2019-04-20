Самострел по-американски: Contra Magazin о том, как США превратили доллар в оружие массового поражения

Санкционная политика США привела к подрыву доверия к доллару на мировом рынке, пишет Contra Magazin. Заигравшись в штрафные меры, Вашингтон выстрелил самому себе в колено, и теперь всё больше стран отказываются от американских денег. При этом на фоне финансовых проблем в США доллар сохраняет свои позиции только благодаря статусу мировой резервной валюты, объясняет автор статьи Марко Майер.

В международном денежном обороте и на многих рынках доллар до сих пор остаётся лидирующей валютой, пишет Contra Magazin. Цены на нефть, пшеницу, медь и другие товары устанавливаются в американских деньгах. Страны третьего мира и развивающиеся страны не могут отказаться от долларовых кредитов и валютных резервов, ведь зачастую за импорт им приходится расплачиваться именно этой валютой, так как их собственную не принимают, объясняет автор статьи Марко Майер.

Но система, в которой доминирует доллар, начинает «всё сильнее расшатываться», продолжает издание. Потому что бедные страны не хотят подвергать себя постоянному риску, связанному с изменением курса валют. К тому же к переосмыслению подталкивает санкционная политика США. К примеру, американцы запрещают торговать с Ираном в долларах. В связи с этим Тегеран перешёл на евро, а сделки с Россией, Китаем и другими странами заключает в национальных валютах. Пекин и Москва также проводят активную дедолларизацию в двусторонней торговле.

Появляется всё больше стран, которые частично или полностью отказываются от американской валюты и ищут другие решения. И всё потому, что Вашингтон собственноручно лишает доллар доминирующего положения на мировом рынке, используя его как «финансовое оружие массового поражения», объясняет Майер. Причём не только в рамках торговых или валютных войн. США используют доллар для того, чтобы спровоцировать гиперинфляцию, массовый вывод денег из банков и внутренние беспорядки в тех странах, где они хотят сменить режим. «Вашингтон может свергнуть правительство, даже ни разу не выстрелив, — подчёркивает автор. — Но таким образом Вашингтон сам себе стреляет в колено, ведь американский доллар до сих пор обладает ценностью только благодаря своему доминирующему положению на мировом рынке».

Если исходить из финансовых данных по США с их огромным государственным долгом и значительным дисбалансом во внешней торговле, стоимость американской валюты должна быть ниже. Доллар сохраняет свои позиции исключительно благодаря своему статусу мировой резервной валюты. Но в ближайшее время этому может наступить конец, считает Майер. Даже саудовцы грозят, что не будут продавать нефть в долларах, что поставит точку на нефтедолларе и подорвёт доверие мира к американской валюте. «Иногда оружие (в том числе финансовое) обращается против тех, кто его постоянно использует», — заключает автор.