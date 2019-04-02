Contra Magazin: разумный отказ от доллара — всё больше стран берут пример с России

России удалось, насколько это возможно, дистанцироваться от американского доллара в области валютных резервов, и всё больше центральных банков следуют этому примеру, пишет Contra Magazin. Учитывая застарелую враждебность Вашингтона к Москве, речь тем самым идёт о «логичном и рациональном шаге», констатирует издание.
В последние годы Россия провела «колоссальное» перераспределение своих валютных резервов. С 2016 года долларовые запасы страны сокращаются, тогда как резервы в юанях и золоте продолжают расти, пишет Contra Magazin.
«Это обстоятельство, в основе которого лежат рациональные соображения, — результат геополитических процессов», — поясняет автор статьи Марко Майер.
В частности, на сегодняшний день золото уже составляет одну пятую от валютных резервов Российской Федерации, и налицо тенденция к повышению, отмечает журналист Contra Magazin.
«Зачем Москве цепляться за американский доллар, когда Министерство финансов США в любое время может запретить использование американской валюты? Все резервы в гособлигациях США станут бесполезными, так как в случае финансово-экономических санкций американцев (как, например, против Ирана, Северной Кореи или Венесуэлы) никто не сможет вести дела с Россией в долларах. Учитывая затянувшуюся враждебность Вашингтона по отношению к Москве, речь тем самым идёт о логичном и рациональном шаге», — констатирует Майер.
То же самое касается и закупок Россией китайских юаней, продолжает автор статьи. Сегодня Китай — главный торговый партнёр Российской Федерации, и всё чаще двухсторонние сделки проводятся в национальных валютах. Это также означает, что для обеих стран американский доллар имеет гораздо меньшее значение, когда дело доходит до торгового обмена, подчёркивает журналист издания.
«России удалось, насколько это возможно, дистанцироваться от доллара в области валютных резервов. И всё больше центральных банков следуют этому примеру, — пишет Майер. — Здесь встаёт вопрос: когда будет достигнута критическая точка, в которой начнётся тотальная распродажа доллара США, и американская валюта рухнет? Более того: выступит ли Китай устроителем этого обвала?»
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