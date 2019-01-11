Die Welt: Россия и весь мир избавляются от диктата доллара

Россия избавляется от долларовой зависимости, активно сокращая свои валютные резервы в США, сообщает Die Welt. Ослабить диктат доллара пытаются и многие другие государства. «Односторонняя и скачкообразная» политика Вашингтона ставит под угрозу послевоенный финансовый порядок, считает издание.
Внешне американский президент Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин поддерживают хорошие отношения, пишет Die Welt. Но о том, как Россия действительно относится к США, свидетельствуют данные российского Центробанка. Кремль прилагает все возможные усилия, чтобы добиться экономической независимости.
Россия существенно диверсифицировала свои валютные резервы, поясняет издание. За второй квартал 2018 года Москва избавилась от американских ценных бумаг на сумму в $100 миллиардов и вложила деньги в другие валюты, в частности евро и юань. По оценкам американского инвестиционного банка Morgan Stanley, в прошлом году Россия стала главным скупщиком китайских облигаций. Это служит ещё одним подтверждением того, что для Путина Китай становится альтернативой США. Доля евро в российских резервах также увеличилась с 25 в середине 2017 года до 32% — в 2018.
По данным министерства финансов США, Москва отказалась практически от всех американских облигаций государственного займа. И причиной этому послужили антироссийские санкции. «Америка использует доллар как оружие», — убеждены эксперты. «У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас», — заявил лично глава Кремля Владимир Путин.
Ненадёжность долларовой системы заставляет и другие страны искать альтернативы. Многие государства хотят избавиться от диктата американской валюты. «Односторонняя и скачкообразная» политика Вашингтона ставит под угрозу послевоенный финансовый порядок. Об этом свидетельствует данные Международного валютного фонда по валютному составу мировых резервов. В третьем квартале 2018 долларовая часть сократилась на 61,9%. Это самый низкий показатель за последние пять лет.
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