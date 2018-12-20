Обозреватель Bloomberg: аллергия на доллар — Путин ликвидирует таблички обменного курса рубля

Решение Владимира Путина подписать закон о запрете уличных табло с курсами валют может быть вызвано «аллергией на доллар» российских властей, готовящихся к более жёстким американским санкциям, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Кроме того, как считает журналист, таким образом Москва пытается скрыть признаки своей экономической слабости.

Во вторник президент России Владимир Путин без особой огласки подписал «непонятный закон», который изменит вид многих улиц страны и сотрёт с их лица один из немногих оставшихся символов экономической свободы, обретённой после распада Советского Союза, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский.



Согласно новому закону, точки обмена не имеют права выставлять таблички с курсами валют на обозрение прохожим. Это может показаться не слишком важным нововведением, но только если не знать историю этих табло, считает автор.



В 1937 году Иосиф Сталин установил государственную монополию на валютные операции. Это, по мнению автора, означало, что установленный государством курс не имел ничего общего с рыночной стоимостью рубля. В то же время обмен валюты на чёрном рынке карался законом. Лишь в 1991 году, незадолго до распада СССР этот запрет был снят.



С этого момента любой желающий мог открыть точку валютного обмена — чем люди и занялись, приспособив под эти нужды арендованные квартиры, автобусы и места для торговли. Большинство пунктов имело таблички с курсом, и когда в 1992 году государство отпустило цены, они стали индикаторами гиперинфляции, терзавшей страну на протяжении последующих трёх лет.



В середине 90-х доллар стал любимой валютой россиян, и точки обмена процветали: люди, потерявшие свои накопления при распаде СССР, доверяли только доллару, спрятанному под матрас.



Затем, когда в 1998 году в России произошёл дефолт, цифры на табличках начали меняться по несколько раз на дню. Учитывая, что интернет тогда ещё только зарождался, эти таблички стали самым полезным средством массовой информации, так как россиянам было необязательно ждать утренних газет, чтобы понять, что им надо как можно быстрее что-то купить на оставшиеся рубли.



В последующие годы цифры на табличках с курсами валют стали более стабильными, возвращая таким образом доверие россиян к национальной валюте. Однако эти табло уже стали для россиян привычным элементом быта и источником информации для тех, кто не слишком внимательно следил за новостями, вспоминает обозреватель.



Когда в 2014 году рубль снова рухнул, взор россиян опять обратился на табло пунктов обмена. Если такового не было видно из окна, то интересующийся ситуацией россиян мог посмотреть курс определённой валюты, а также цены на нефть в интернете.



«Возможно, табличкам с курсами валют было суждено пойти путём печатных изданий. Однако у правительства есть и другие причины, для того чтобы убрать их именно сейчас», — считает Бершидский.



Официально Центробанк России хочет нанести удар по многочисленным нелегальным точкам обмена, которые не принадлежат к банкам, имеющим лицензию. Чиновники этого ведомства заявляют, что подобные точки-однодневки существуют только потому, что могут рекламировать свои услуги на улице.



Это решение может быть также мотивировано недавней «аллергией на доллар» российских властей, вызванной американскими санкциями и ожиданием введения ещё больших ограничений. Хотя российские чиновники и утверждают, что Россия не готовится к запрету доллара, Центробанк в последнее время переводит резервы в золото, евро и юани, а также сокращает вложения в госдолг США.



По мнению Бершидского, в случае если в отношении России могут быть введены более жёсткие санкции, то готовить людей к возможной конвертации доллара разумно. Не менее разумно было бы убрать растущий доллар с глаз россиян, которые держат свои накопления в рублях и получают зарплату именно в этой валюте.



Опыт самопровозглашённой ДНР, которая запретила таблички с курсом валют в этом июне, демонстрирует опасности такого шага. По словам автора, когда рубль упал, «промосковские власти» республики начали беспокоиться, что «её народ может пожалеть о том, что он не встал на сторону Украины и её сторонников на Западе».



«Я могу вполне понять, почему в Кремле мыслят схожим образом. Путин теряет популярность, и информация на табличках обмена валют вряд ли может помочь ему это исправить», — считает Бершидский.



По мнению медиа-эксперта Олега Козырева, табло с курсом валют — это «последнее независимое федеральное СМИ», и именно поэтому его и хотят запретить. «Я буду не слишком скучать по этим уродливым табличкам. Но, боюсь, что в шутке Козырева куда больше правды, чем Кремль готов признать, даже перед самим собой», — подводит итог Леонид Бершидский.