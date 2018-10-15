L’Orient-Le Jour: у американского империализма впереди ещё много прекрасных дней

Несмотря на растущее неприятие американского империализма и односторонней политики по всему миру, международному господству США сегодня мало что угрожает, отмечает обозреватель L’Orient-Le Jour Ибрагим Табет. Военная, экономическая и технологическая мощь вкупе с эффективной «мягкой силой» обеспечат американской гегемонии ещё немало прекрасных дней, уверен автор.

По убеждению обозревателя L’Orient-Le Jour Ибрагима Табета, «ценности, воплощённые в 14 пунктах Вильсона (1918) и Плане Маршалла, остались не более, чем далёким воспоминанием». Лидер «свободного мира», «незаменимая нация», по выражению Мадлен Олбрайт, сегодня превратилась в «основного виновника мирового беспорядка», считает Табет.

Агрессивная внешняя политика Дональда Трампа, признающая исключительно силу, обострила чувство отторжения к этой гегемонии по всему миру, полагает эксперт. Почти во всех странах мира всё громче звучат голоса протеста против политики, проводимой Соединёнными Штатами в интересах Израиля, злоупотребления и выборочного применяя санкций в отношении режимов, дерзнувших противостоять Америке, развязывания экономических войн ради снижения торгового дефицита США, выхода США из международных соглашений и американского«озлобления» против России.

Ответом на «культурную глобализацию», выраженную в распространении по всему миру «продуктов массовой американской культуры» становится защита национальных ценностей и подъём так называемых «популистских» движений.

Однако, как отмечает автор, хотя растущее неприятие Соединённых Штатов сопровождается желанием многих государств, в особенности стран БРИКС, создать многополярный мир, « у США нет ни единого равного им соперника, способного бросить вызов их гегемонии», как военной, так и экономической, технологической или культурной.

Евросоюз не может считаться таким соперником из-за раскола, происходящего внутри него, демографического спада и «вялого» экономического роста, не идущего ни в какое сравнение с американским «динамизмом». Франция, по мнению журналиста, отказалась от ведения самостоятельной внешней политики ещё во время правления Николя Саркози. Россия же, несмотря на «мастерство» Владимира Путина, вернувшего Москву на ближневосточную арену, не имеет достаточного экономического или военного веса для противостояния Соединённым Штатам.

Единственной страной, претендующей на роль серьёзного соперника Америки, является Китай, на глазах превращающийся в ведущую мировую державу, уверен Табет. По этой причине США готовы на всё ради сдерживания растущего влияния Пекина. Тем не менее, несмотря на готовность Китая бросить вызов американской гегемонии, он остаётся в относительной изоляции. В вероятность создания «настоящего российско-китайского альянса» для этих целей автору верится с трудом. Другие же соседи Китая, такие как Япония или Вьетнам, доверяют ему ещё меньше.

Помимо «колоссального» военного бюджета, «оружием на страже американского господства» служит доллар, обеспечивая американской юстиции возможность применять принцип экстерриториального права по отношению к иностранным компаниям. Пример тому — штраф в размере $8,9 млрд, наложенный на французский банк BNP-Paribas за обход наложенных американским правительством эмбарго, а также уход европейских компаний с иранского рынка из опасения стать жертвами американских санкций.

Что касается научно-технологического развития, в нём США до сих пор остаются непревзойдёнными лидерами. В особенности это касается сферы цифровых технологий, где доминирующее положение занимают американские сетевые «гиганты», такие как Google, Microsoft, Apple и Facebook. Если динамика экономического развития Азии ещё выдерживает сравнение с американской, то «старушку Европу», несмотря на всё величие её цивилизации, нельзя назвать примером для подражания ни для мира в целом, ни для молодёжи в частности.

Кроме того, нельзя не учитывать значительный вклад в поддержание статуса США на мировой арене американской «мягкой силы», проводниками которой являются её культурная индустрия и международный статус английского языка.

Из всего этого можно заключить, что американский империализм, «столь же многогранный как и его неприятие», ожидает «ещё много прекрасных дней», замечает автор статьи.