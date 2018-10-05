Bloomberg: американский доллар рискует потерять лидерство в мировой экономике

Несмотря на то, что американский доллар сегодня занимает лидирующие позиции в мировой экономике, политические лидеры, которые когда-то приняли гегемонию этой валюты, теперь сдают назад. Как пишет Bloomberg, данная ситуация не является хорошей новостью для США, поскольку если доллар потеряет свою центральную роль, Америка может потерять доверие инвесторов.

В основе системы глобальных финансов лежит парадокс: доля США в мировой экономике снижалась на протяжении десятилетий, но доллар остаётся всемогущим. Как пишет Bloomberg, по последним данным Европейского центрального банка, американская валюта составляет две трети международного долга и аналогичную долю глобальных резервных активов.

Как продолжает издание, нефть и золото оцениваются в долларах, а не в евро или иенах. Когда сомалийские пираты захватывают корабли в море, они требуют доллары. А угрозы быть отрезанными от долларовой глобальной платежной системы наводят ужас на такие страны, как Иран, Северная Корея и Россия.

Однако сейчас парадокс доллара показывает признаки разрушения. Политические лидеры, которые когда-то приняли гегемонию доллара, теперь сдают назад. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в сентябре назвал «абсурдной» ситуацию, когда европейские компании покупают европейские самолеты за американскую валюту вместо своей собственной. Китай бросил вызов доминированию доллара на мировых энергетических рынках посредством фьючерсного контракта на сырую нефть, номинированного в юанях. Россия в этом году сократила свои долларовые активы, заявив , что доллар «становится рискованным инструментом в международных расчетах». А министр финансов Франции Бруно Ле Майр сказал журналистам в августе, что хочет иметь финансовые инструменты, которые «полностью независимы» от США: «Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом».

Данное нарушение баланса сил не является хорошей новостью для США. Если доллар потеряет свою центральную роль, США окажутся более уязвимы после того, как произойдет потеря доверия инвесторов. Федеральной резервной системе, возможно, даже придется делать то, что делают другие страны, когда глобальные инвесторы паникуют: поднимать процентные ставки до болезненных уровней, чтобы спекулятивные деньги не вытекали из экономики.

По мнению автора статьи, наиболее непосредственный риск для доллара заключается в том, что США переиграют политику своих финансовых санкций, особенно против Ирана и стран, которые ведут с Ираном бизнес. В мае администрация Трампа вышла из сделки 2015 года, которая ослабила санкции в отношении Ирана в обмен на обещание этой страны прекратить определенную ядерную деятельность. США вновь введут санкции 4 ноября и будут успешно давить на компании за пределами США, чтобы те не имели дел с Тегераном. Европейские компании и банки могут быть наказаны США в случае непреднамеренного совершения сделок с попавшими под санкции иранскими группами.

Европейские лидеры в ответ на то, что они воспринимают как посягательство на свой суверенитет, открыто работают над платежной системой, которая позволила бы их компаниям вести бизнес с Ираном, не будучи зажатыми Министерством финансов США и его мощным Управлением по контролю за иностранными активами. Одна из идей состоит в том, чтобы создать финансируемую правительством организацию, которая была бы менее уязвима для действий США, чем частная компания или банк, чтобы организовать обмен иранской нефти на продукты из Европы и, возможно, России и Китая. Французские чиновники говорят, что сделки могут быть структурированы как бартер, чтобы избежать привлечения банков.

«Мы как европейцы не можем принять, что кто-то другой, даже если это наши ближайшие союзники и друзья, определяет, с кем мы можем вести бизнес», — сказала глава внешней политики Европейского Союза Федерика Могерини.

Как продолжает издание, даже если решение Европы не будет готово в ближайшее время, его нужно рассматривать как часть широкого недовольства господством доллара, которое только нарастает. В 2016 году тогдашний министр финансов в администрации Обамы Джейкоб Лью в своем выступлении предупредил, что «чрезмерное использование санкций может подорвать наши лидерские позиции в глобальной экономике и эффективность самих санкций». Он добавил, что США «должны быть готовы предложить смягчение санкций, если мы хотим, чтобы страны изменили свое поведение».

Недостатком привилегий Америки является то, что иностранный спрос на доллары повышает обменный курс, делая американскую продукцию менее конкурентоспособной на мировых рынках. Особенно во время спада в экономике, когда американские рабочие могут быть уволены с работы, и когда США импортирует продукты, которые могли бы быть произведены внутри страны. А накопление долларов за пределами США представляет собой передачу богатства другим странам. Если другие страны вдруг решат использовать свои доллары для покупки американских товаров и услуг, то у США внезапно появится много работы, но потребителям придется переключиться с жизни не по средствам к жизни на свои.

Однако, заключает автор статьи, в целом руководство США выигрывает от наличия валюты, которая пользуется большим спросом. Вопрос в том, как удержать доллар в позиции предпочтительной мировой валюты. Одним из способов является сохранение дипломатических союзов. Другой способ — сделать доллары свободно доступными для торговых партнеров, как это сделала Федеральная резервная система во время глобального финансового кризиса. Также можно воздержаться от использования доминирования доллара в качестве «дубинки» для союзников.

«Чем больше мы обусловливаем использование доллара и нашей финансовой системы приверженностью внешней политике США, тем больше растет риск миграции в другие валюты и другие финансовые системы в среднесрочной перспективе», — заявил в 2016 году Джейкоб Лью.