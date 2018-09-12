NTD: экономисты предупреждают, что чрезмерная самоуверенность грозит новым глобальным кризисом

Разразившийся десять лет назад мировой кризис, кульминацией которого считается крах одного из крупнейших финансовых конгломератов Lehman Brothers, привёл к тотальной безработице и лишил миллионы людей недвижимости и доходов. Властям США и других стран пришлось ужесточить законодательное регулирование, чтобы стабилизировать рынки. Но эксперты предупреждают, что «слишком большая самоуверенность» и сокращение резервов повышает риск нового кризиса, передаёт NTD.

15 сентября исполняется 10 лет со дня краха Lehman Brothers, в прошлом одного из крупнейших финансовых конгломератов мира. Это событие считают отправной точкой мирового финансового кризиса. Оно сопровождалось кредитными потрясениями и разорением многих банков, что привело к глубочайшей рецессии и к десятилетию медленного роста и болезненного восстановления.

До 15 сентября 2008 года обанкротился ряд банков в Великобритании, США, Германии и других странах. Крах Lehman Brothers стал кульминацией. Правительство США отказалось национализировать учреждение и выделять средства на его спасение. Это привело к панике на финансовых рынках. Впоследствии американские власти были вынуждены выделять миллиарды долларов на поддержание экономики. То же пришлось делать и другим государствам «Большой двадцатки».

До объявления банкротства Lehman Brothers занимался рискованным ипотечным кредитованием: кредиты выдавались «плохим» заёмщикам с высоким уровнем дефолта. Это привело к образованию «мыльного пузыря», который вскоре лопнул.

АЛИСТЕР ДАРЛИНГ, бывший министр финансов Великобритании: В то время все понимали, что если банк рухнет — это почувствуют по всему миру. Поскольку если банк такой величины может обанкротиться, то такое может случиться и с любым другим банком.

Мировой финансовый кризис привёл к тотальной безработице. Миллионы людей лишились своих прав на недвижимость. Экономисты говорят, что слишком большая самоуверенность повышает риск нового кризиса глобальной экономики.

АЛИСТЕР ДАРЛИНГ: Когда грянул кризис, то его масштаб и скорость стали неожиданностью для всех. Однако до этого были явные знаки того, что может произойти.

После начала кризиса конгресс США принял закон, который вводил сотни новых правил, включая более строгий надзор за рынком свопов, ипотечными кредитами и потребительскими финансовыми продуктами, а также за крупными небанковскими финансовыми фирмами. С тех пор рынки стабилизировались. Экономисты говорят, что банкам важно заниматься саморегуляцией, использовать аналитику и держать больше капитала в резерве.

Дата выхода в эфир 11 сентября 2018 года.