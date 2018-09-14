Neue Zürcher Zeitung: мир бросил вызов господству доллара

Всё больше стран стремятся отказаться от доллара или как минимум ослабить свою зависимость от американской валюты, пишет Neu Zürcher Zeitung. Такая тенденция вызвана протекционистской политикой Белого дома и постоянными торговыми конфликтами США с другими государствами. Доллар постепенно утрачивает статус мировой валюты — и это грозит серьёзными последствиями для американцев, предостерегает аналитик Рональд-Питер Штёферле.

С окончания Второй мировой войны доллар пользуется особым статусом, пишет Neu Zürcher Zeitung. Торговля нефтью и другим сырьём осуществляется только в американской валюте. Без так называемых нефтедолларов, на которые добытчики чёрного золота покупают облигации государственного займа США, американцы не смогли бы накопить такую гору долгов, не оказавшись при этом в затруднительном финансовом положении, объясняет аналитик из инвестиционной компании Incrementum Рональд-Питер Штёферле.

Но сейчас многие страны начинают отказываться от доллара, продолжает издание. В первых рядах — Россия и Китай. И даже создание евро можно интерпретировать как шаг в схожем направлении, полагает аналитик. «Дедолларизация» — это медленный процесс, свидетельствующий «о превращении валютного мира из американо-центристского в многополярный».

Большое влияние на этот процесс может оказать избрание президентом США Дональда Трампа, считает Штёферле. Проводя политику под лозунгом «Америка прежде всего», глава Белого дома не боится ввязываться в торговые конфликты. Но чем больше протекционистских мер принимают американцы, тем меньше оборот долларов. Не стоит забывать и об увеличении процентной ставки Федерального резервного банка, напоминает аналитик. Странам с большими долгами в долларах грозят серьёзные трудности. То, что Трамп использует свою валюту как инструмент власти, способствует отказу от неё в других частях мира.

Всё больше государств оспаривают господство доллара, продолжает издание. Россия и Китай стараются торговать в рублях и юанях, а не в долларах. Глава Кремля Владимир Путин ещё в 2014 году подчеркнул, что нефть и газ нужно продавать за российскую валюту, подрывая тем самым монополию валюты США. К тому же Москва продаёт американские облигации государственного займа и вместо них закупает золото, отмечает Штёферле.

Китай также заключил большое количество контрактов на поставку нефти с оплатой в юанях. К тому же Пекин в этом году начал торговать нефтяными фьючерсами в своей валюте. Важный признак стремления Китая к созданию «многополярной системы резервных валют» — это появление Шанхайской золотой биржы, подчёркивает аналитик. К тому же Пекин договорился, что финансирование части крупных инфраструктурных проектов, согласованных на прошедшем недавно Форуме китайско-африканского сотрудничества, будет осуществляться в юанях.

Доллар постепенно утрачивает статус мировой валюты, и это может привести к масштабным последствиям в США, прогнозирует Штёферле. В результате спрос на доллары, а также американские облигации государственного займа может существенно сократиться. Это в свою очередь приведёт к усилению инфляции и увеличению процентных ставок. Если Китай будет закупать большую часть нефти в юанях, то он утратит интерес к американским облигациям. Схожие процессы могут произойти и на Ближнем Востоке, предостерегает аналитик.