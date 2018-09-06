Foreign Policy: в Европе задумались о подрыве гегемонии доллара

Недовольство санкционными злоупотреблениями Вашингтона по отношению к России и Ирану подтолкнуло европейских чиновников к обсуждению способов свести на нет американское финансовое господство и гегемонию доллара, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, Европа считает возможным снизить экономическую зависимость от США, создав альтернативную международную платёжную систему, а также повысив роль евро как международной валюты.

Высокопоставленные французские и немецкие чиновники всё активнее ищут пути в обход финансового господства США и связанного с ним санкционного могущества. Это лишь указывает на то, какая глубокая трещина пролегла в отношениях между Вашингтоном и Европой в эпоху Трампа, пишет Foreign Policy.



В прошлом месяце глава МИД Германии Хайко Маас призвал Европу начать движение к обретению финансовой независимости от Вашингтона, которая должна стать прологом к возвращению свободы манёвра и во внешней политике. В то же время другие немецкие чиновники, по некоторым сведениям, рассматривают способы нивелирования американского финансового господства, которое позволяет Америке накладывать санкции на банки и физические лица практически по всему миру.



Подобные настроения отозвались эхом и в речи министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, призвавшего к созданию «полностью независимых финансовых инструментов» за пределами досягаемости США. «Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом, а не вассалом», — подчеркнул он.



Франция и Германия предложили варианты разрешения этой проблемы, в число которых входят повышение роли евро, создание альтернативной глобальной платёжной системы, не подверженной влиянию США, а также формирование некоего европейского фонда, дающего возможность продолжить торговлю с государствами под американскими санкциями.



Такой гнев европейцев вызван решением Дональда Трампа выйти из иранской ядерной сделки и вновь ввести экономические санкции в отношении Тегерана даже несмотря на то, что эта страна в полной мере выполняла условия соглашения. В то же время США пригрозили наложить санкции на европейские компании, ведущие дела с Ираном: иными словами, они принудили Европу забыть о собственном политическом курсе в этом направлении.



В последние годы такие страны, как Россия, Венесуэла и Китай, попытались выступить против американского финансового господства и санкционного могущества. Москва начала заигрывать с криптовалютами и перспективой создания собственной платёжной системы; Китай предпринимает определённые шаги для увеличения популярности юаня в качестве международной валюты. Венесуэла же, пытаясь выйти из-под санкционного удара, хочет создать псевдокриптовалюту с привязкой к нефти.



«Однако теперь эти манёвры уклонения, к которым обычно прибегают страны-изгои, собираются выполнить ключевые американские союзники. Это знак того, что страна, на которую в рамках мировой системы однажды положились как на якорь стабильности, теперь рассматривается как фактор непредсказуемости», — подчёркивает журнал.



«Может быть, теперь изгоем стала какая-то другая страна», — предположил сотрудник научно-исследовательского центра Bruegel Николя Верон.



Соединённые Штаты играли ключевую роль в мировой финансовой системе, по крайней мере, с конца Второй мировой войны. В то время американский доллар был главной мировой валютой: большинство стран использовало его для взаимных расчётов, и это привело к тому, что Вашингтон взял на себя роль мирового финансового жандарма.



Такое положение вещей давало США возможность иногда злоупотреблять своими возможностями на финансовом поприще. В частности, начиная с 1990-х годов, Вашингтон начал всё чаще полагаться на финансовые санкции как на ключевой инструмент внешней политики, используя их против «режимов» от Белграда до Пхеньяна.



Однако многие политики беспокоятся, что лёгкость применения санкций может привести к тому, что с ними можно переборщить. Особую актуальность такие опасения приобрели после того, как в 2014 году США ввели антироссийские санкции, что вызвало недовольство многих европейских государств, ведущих с Россией оживлённую торговлю.



Однако раскол между ними стал очевидным лишь после того, как администрация Трампа вышла из иранской ядерной сделки и начала грозить европейским компаниям штрафными санкциями за фактическое следование в русле политики собственных правительств.



«Что сегодня изменилось, так это то, что США используют санкции не только в контексте внешней политики России и Китая… но и по отношению к фундаментальной внешней политике наших ближайших союзников в Европе и за её пределами», — отметил бывший глава Управления по контролю за иностранными активами Джон Смит.



Тем не менее некоторые эксперты видят в недавних заявлениях европейцев скорее попытку пустить пыль в глаза, нежели свидетельство намерений предпринять конкретные действия. В своё время трансатлантические отношения пережили немало кризисов. Например, во время Суэцкого кризиса президент Дуайт Эйхенхауэр заявлял о том, что готов обанкротить Великобританию; в начале 1960-х Шарль де Голль вышел из НАТО, а последствия войны в Ираке 2003 года дают о себе знать и поныне.



«Европа находится в сложной ситуации. Она хочет показать, что не потерпит злоупотреблений нынешней американской администрации, но в то же время она также признаёт, что нуждается в США в той же степени, в какой и США нуждаются в Европе», — заявила бывший чиновник администрации Обамы Джулиан Смит, добавив, что, по её мнению, смутные планы Европы по созданию альтернативной мировой финансовой системы напоминают скорее «пустые разговоры».



«В конечном счёте, большинство политиков осознают границы подобных предложений», — добавила она.



Тем не менее, учитывая, что господство США держится на центральной роли доллара, такое развитие событий всё-таки не является невозможным. Другие страны пытались, хоть и безуспешно, снизить роль доллара — особенно это касается Японии 1980-х и Китая в непродолжительный период до 2015 года. Однако американский доллар выдержал эти вызовы, частично по той причине, что мир видел в Вашингтоне относительно надёжного и сдержанного финансового куратора. Теперь же всё может измениться.



«Если Соединённые Штаты больше не хотят придерживаться дисциплинированного подхода, работающего на господство доллара», то, по словам Верона, другие страны выступят против Вашингтона. «Воздержание от введения санкций в отношении любого человека, с которым ты не согласен, — это вопрос самообладания», — добавил он.



Более того, на место доллара уже есть претендент. Евро — это вторая по важности мировая валюта, которая намного опережает в этом плане британский фунт, японскую йену и китайский юань. По мнению экономиста Бэрри Айхенгрина, для того чтобы уклониться от санкционной длани Вашингтона, европейским политикам нужно найти способ научиться смазывать шестерёнки мирового бизнеса чем-то ещё, кроме зелёных купюр.



«Европе следует выработать альтернативу доллару, которую банки и другие лица смогут использовать в международных транзакциях, — отметил он. — С этой точки зрения евро находится в неплохом положении».



Однако, в конечном счёте, самую важную роль в этой ситуации играет не столько перспектива создания некой альтернативной финансовой системы, сколько то, что некоторые ближайшие союзники Вашингтона вообще занимаются подобными вещами, подчёркивает Foreign Policy.



«Меня больше всего беспокоит сам факт того, что они об этом говорят. Вместо того чтобы заниматься сотрудничеством ради решения проблем, мы можем оказаться в ситуации, в которой наши ближайшие союзники работают против нас, а мы — против них», — подытожил Джон Смит.