Европейские компании всё чаще сталкиваются с правовыми инструментами США, сообщает эксперт в области энергетики Николя Мазуччи. Как отмечает эксперт, США используют находящиеся в их распоряжении средства для того, чтобы сохранить статус крупнейшей мировой экономики.

В 2015 году BNP Paribas была оштрафована на $8,9 млрд, в 2014 году компании SNCF пришлось заплатить $60 млн, а Alstom — $772 млн. Как отмечает эксперт в области энергетики Николя Мазуччи, европейские компании объединяет две важные черты: во-первых, они являются соперниками американских компаний в технологических секторах, а во-вторых, до них легче добраться, чем до китайских или российских предприятий, поскольку они ведут свою деятельность на территории США. Поэтому чаще всего США штрафуют именно европейские компании.

В рамках мировой конкуренции европейские компании сталкиваются с правовыми инструментами США, но при этом говорить об экономической войне было бы ошибочно — слишком уж громкий термин. США скорее используют находящиеся в их распоряжении средства для того, чтобы сохранить статус крупнейшей мировой экономики.

По словам эксперта, в законодательстве США есть ряд так называемых «экстерриториальных законодательных актов», таких как закон д’Амато-Кеннеди от 1996 года, и именно в соответствии с этими законами американское правосудие наказывает европейские компании.

В конце концов, как отмечает Мазуччи, не нужно преуменьшать роль таких инструментов, как валюта и разведка. Тот факт, что курс доллара не привязан к золоту и США могут контролировать валюту, предоставляет стране рычаг для оказания давления на международную экономику, поскольку это позволяет им вводить санкции против любого предприятия за торговлю со странами, несущими опасность для США — по той простой причине, что они ведут торговлю в долларах.

Что же касается разведки, то такие американские законы, как Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки, позволяет США перехватывать все сообщения в интересах национальной безопасности, утверждает эксперт в области энергетики Николя Мазуччи.