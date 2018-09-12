Handelsblatt: Юнкер призвал усилить суверенитет Европы, ослабив влияние доллара

На фоне ослабления позиций США глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Евросоюз стать «глобальным игроком» и последовательно отстаивать свои интересы на международной арене, сообщает Handelsblatt. И в качестве первого шага он предлагает снизить зависимость Европы от американских финансовых рынков и доллара. По его словам, евро должен укрепить свои позиции в качестве мировой валюты и «инструмента европейского суверенитета».

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что волнения в мировой политике — и главным образом отход США от устоявшегося миропорядка — открывают для других стран новые возможности для заключения новых альянсов. Также он убеждён в том, что если Европа будет выступать единым фронтом и с общей позиции, то она сможет добиться своего. По его словам, ЕС должен стать «глобальным игроком», который будет более последовательно отстаивать свои интересы на международной арене.

Только сильная и единая Европа может защищать безопасность своих граждан, рабочие места в глобализованном мире и свои представления о том, как регулировать цифровые технологии, подчеркнул Юнкер. С помощью таких аргументов он пытается убедить граждан Европы в том, что у ЕС есть предназначение, ведь опросы показывают, что больше всего людей беспокоит нестабильная ситуация в мире.

Пример иранского соглашения показывает, насколько ограничены на данный момент возможности Евросоюза, отметил он. Европейские страны хотят сохранить договорённости, но не могут ничего поделать, а из-за американских санкций они не смогут продолжить торговлю с Ираном. В связи с этим Юнкер призывает снизить зависимость Европы от американских финансовых рынков и доллара. Евро должен укрепить свои позиции в качестве мировой валюты и «инструмента европейского суверенитета».

То, что Европа закупает 90% своего газового и нефтяного импорта в долларах, — это «абсолютно бессмысленно», отметил Юнкер. Он призвал убедить страны, поставляющие ресурсы, торговать в евро, а также изменить то обстоятельство, что большинство авиаперелётов оплачиваются в долларах. К тому же Юнкер хочет повысить эффективность всей внешней политики. По его мнению, необходимость единогласного решения в таких вопросах, как, например, продление антироссийских санкций, тормозит политический процесс и даёт отдельным странам возможность блокировать остальных. Поэтому он призывает решать вопросы, касающиеся санкционной политики и прав человека, большинством голосов.