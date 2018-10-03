Bloomberg: Россия ищет альтернативу доллару, чтобы снизить зависимость от США

Российские власти разрабатывают меры, призванные стимулировать использование в расчётах со своими торговыми партнёрами национальной валюты, пишет Bloomberg. Таким образом Москва пытается снизить зависимость от доллара на фоне угрозы новых американских санкций, поясняет издание.

Российские власти работают над мерами, призванными стимулировать использование альтернативы доллару. Таким образом Кремль стремится снизить зависимость от американской валюты из-за угрозы новых санкций, пишет Bloomberg.

В своём официальном заявлении правительство России подчёркивает, что не намерено запрещать долларовые расчёты или вводить какие-либо иные ограничения. Вместе с тем кабмин прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики страны от американской валюты, «в том числе за счёт создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчётов на национальные валюты».

Из-за относительной стабильности доллара Россия долгое время полагалась на него при оценке экспортируемого сырья. Американская валюта также пользуется популярностью среди российских вкладчиков, которые стали скептически относиться к рублю после нескольких серьёзных девальваций последних 20 лет, отмечает издание.

Но в последние месяцы конгресс США начал продвигать новые меры для наказания России за «вмешательство в выборы». В результате возросло опасение, что ведущие банки страны могут оказаться отрезанными от американской финансовой системы, считает Bloomberg.

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил журналистам, что правительство обдумывает дополнительные шаги, чтобы использование национальной валюты стало более привлекательным и менее затратным. «Это стимулирующие меры, которые делают такого рода операции более эффективными, более простыми и удобными для компаний и населения», — заявил чиновник. Он добавил, что для интеграции финансовой инфраструктуры потребуется сотрудничество с другими странами.

Ранее глава банка ВТБ Андрей Костин предложил собственный план «дедолларизации», воплощение которого займёт около пяти лет. Проект предусматривает расширение расчёта в национальных валютах в международной торговле, перерегистрацию ведущих компаний в России и использование местной финансовой инфраструктуры для выпуска еврозаймов, напоминает издание.

Президент Владимир Путин поддержал идею о дедолларизации российской экономики, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вместе с тем он признал, что на реализацию этого «очень сложного процесса» уйдёт много времени.

Россия в течение многих лет призывала производить большую часть транзакций с её основными торговыми партнёрами Китаем и ЕС в юанях и евро, а операции с бывшими советскими республиками — в рублях. Но дело продвигается медленно, обращает внимание издание.

«Рубль не имеет на рынке такую ликвидность, как другие резервные валюты. Вот почему не все захотят переходить на рубль, это дополнительные издержки», — объясняет глава Счётной палаты Алексей Кудрин. По его словам, Китай может согласиться на расчёт на национальных валютах, но Евросоюз вряд ли поддержит эту идею.

Между тем после последней волны санкций Россия сократила вложения в гособлигации США, выведя $81 млрд. Ранее Центробанк сократил резервы в долларах с 46 до 44%, при этом увеличив долю в юанях с 3 до 5%, обращает внимание Bloomberg.