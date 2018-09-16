Bloomberg: Центробанк России впервые с 2014 года‍ повысил ключевую ставку

Центральный банк России впервые за четыре года повысив размер ключевой ставки, подняв его до уровня марта этого года — 7,5% годовых, сообщает Bloomberg. При этом на сайте телеканала отмечается, что данное решение уже привело к росту российской национальной валюты.

Центральный банк России «неожиданно» повысил размер процентной ставки впервые с 2014 года, последовав примеру целого ряда стран с развивающимися экономиками, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25% до 7,5% годовых, уровня марта этого года. При этом представители главного банка страны заявили, что «оценивать целесообразность дальнейшего повышения» процентной ставки.



«Оперативная реакция денежно-кредитной политики ограничит рост инфляционных рисков в будущем и создаст условия для смягчения денежно-кредитной политики в конце 2019 года—первой половине 2020 года», — заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Кроме того, Центробанк дал прогноз относительно уровня инфляции в России. Так, там прогнозируют годовую инфляцию в интервале 5 —5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% уже в 2020 году.

При этом данное решение вызвало рост российской национальной валюты. Так, объявление о повышении процентной ставки привело к подорожанию рубля на 0,4%. Тем не менее, в связи с обеспокоенностью относительно того, что рубль будет оставаться под давлением в течение ещё нескольких месяцев, Центробанк счёл необходимым продлить действие решения о приостановке покупки иностранной валюты.

Bloomberg отмечает, что повышение размера ключевой ставки происходит на фоне угрозы ужесточения санкций, которые могут отразиться в том числе на банковской системе России.

«Ожидания усиления геополитического давления на Россию в связи с ноябрьскими промежуточными выборами в США, являются веским основанием для того, чтобы российский Центральный банк продолжал повышать ставки небольшими шагами на оставшихся двух советах директоров 2018 года», — отметил экономист Иван Чакаров.