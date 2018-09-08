Bloomberg: у России ещё много способов защитить свою валюту

Несмотря на падение российской валюты за этот год почти на 17%, у Москвы ещё есть большое поле для манёвра на финансовом рынке. Как пишет Bloomberg, у России один из самых низких госдолгов в мире, а достаточные золотовалютные резервы создают достаточный буфер.

Российская валюта, упавшая за этот год по отношению к доллару почти на 17%, после того как российский премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг призвал Центральный банк снизить процентные ставки для стимуляции роста, подешевела до уровня, на котором она была два с половиной года назад. Однако, как пишет Bloomberg, вовсе не обязательно, что рубль продолжит снижаться и дальше, поскольку у России сильная система защиты, и если потребуется, Центральный банк всё ещё может воспользоваться «большой дубиной» процентных ставок.



ЦБ и казначейство уже сделали небольшие, но важные шаги для того, чтобы снизить давление на рубль. Банк приостановил свои обычные ежедневные закупки долларов до следующего месяца, а казначейство отменило два последних еженедельных аукциона по продаже облигаций.



Заместитель министра финансов Владимир Колычев также заявил, что, если потребуется, Россия может выкупить обратно свои собственные облигации. И если учитывать то, что государственный долг у страны один из самых низких в мире и составляет всего 13% от ВВП, у него остаётся много возможностей для манёвра.



Помимо этого валютные и золотые резервы на сумму $460 млрд — вполне достойный буфер, который может позволить выплатить внешний долг страны. Устойчивый рост цен на нефть также обеспечивает надёжную опору.



Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла с 7% в конце февраля почти до 9,1% сегодня. Реальная прибыль за вычетом инфляции в размере 3,1% — одна из самых высоких в мире и составляет 6%. Поэтому санкции и не привели к массовому исходу иностранных инвесторов. По словам Колычева, доля российских облигаций, принадлежащих зарубежным владельцам, снизилась лишь до 27% по сравнению с 35% в марте.



«Формирующийся рынок России охватила та же буря, что началась в Аргентине и Турции. Но не следует считать это признаком более общего экономического недомогания и путать нежелание Центрального банка пока что вмешиваться с отсутствием у него возможности это сделать в случае настоящей нужды», — заключает автор статьи.