На автосалоне в Москве CGTN увидел возрождение автомобильного рынка России

Несмотря на санкции, российский автомобильный рынок, судя по всему, начинает восстанавливаться, сообщает CGTN. Хотя на прошедшем автосалоне в Москве было мало западных производителей, их место с радостью заняли российские и китайские компании, презентовавшие свои новинки.

Каждый мальчишка мечтает хоть раз побывать в таком месте. Целое множество сверкающих новизной машин так и манят потенциальных покупателей, словно приглашая открыть дверь, сесть внутрь и хотя бы на несколько секунд почувствовать, каково это — быть обладателем такого автомобиля. Неудивительно, что с новыми машинами фотографировалось столько мальчишек с их отцами.



Говоря о новых машинах — их было множество.



АЛЁША МИЛЕНКОВИЧ, корреспондент CGTN: Это уже седьмой московский автосалон. В этом году было представлено немало новых автомобилей — по большей части, российского производства. Также, конечно, были представлены и китайские производители. А вот машин из Западной Европы было не так много.



Некоторые утверждают, что из-за санкций многие западные производители автомобилей решили остаться незаметными на московском автосалоне. Но их коллеги с Востока были только рады заполнить освободившуюся нишу. Среди восточных производителей — гигант китайского автопрома Geely, который представил ультрасовременный гибридный седан GE. После зарядки он может проехать 60 километров, прежде чем потребуется пускать в дело карбюраторный двигатель. Электрическую батарею можно вновь зарядить дома. GE поступит в продажу во второй половине 2019 года и будет стоить менее 30 тысяч долларов.



Впрочем, Geely может похвастаться и другими достижениями.



ЧЖАН ШОУХЭ, первый заместитель генерального директора Geely Motors: Мы не только приобрели Volvo, производителя легковых и коммерческих автомобилей, но и в феврале этого года наш холдинг стал самым крупным акционером компании Daimler. Это означает, что Geely позиционирует себя как глобальная компания.



Российский производитель АвтоВАЗ со своим знаменитым брендом Lada, по традиции, занимает огромную нишу внутреннего рынка. Здесь компания представила сразу пять новых моделей, включая новый внедорожник типа 4x4, которые привлёк немало внимания. Руководство АвтоВАЗа надеется, что новые автомобили помогут им сохранить их долю рынка.



НИКОЛАЙ КОРШУНКОВ, директор дизайн-студии «АвтоВАЗ»: Автомобили российского бренда, производящиеся в России, с большинством комплектующих, которые производятся в России, вправе рассчитывать на успех на российском рынке… Компания смотрит с оптимизмом в будущее, рассчитывает на получение доли рынка, сохранение этой доли рынка за собой, может быть, увеличение.



Согласно отчётам о продажах, российский автомобильный рынок вышел из рецессии — и в апреле и мае продажи увеличились почти на 20 процентов по сравнению с показателями за те же месяцы в прошлом году. И это значительная причина оптимизма многих участников автосалона.



Алёша Миленкович, CGTN, Москва.



Дата выхода в эфир 03 сентября 2018 года.