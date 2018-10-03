Anadolu: Турция впервые купит у России пшеницу за рубли

Турция намерена импортировать 30 тыс. тонн российской пшеницы и впервые расплатиться рублями. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на российский аналитический центр «СовЭкон». По данным компании, расчёт в национальных валютах позволит сторонам сократить потери от конвертации.

Турция импортирует 30 тыс. тонн высокопротеиновой пшеницы из России и впервые заплатит рублями. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu со ссылкой на российский аналитический центр «СовЭкон».

За тонну пшеницы будет заплачено порядка 17 тыс. рублей. Благодаря расчётам в национальных валютах стороны меньше потеряют на конвертации, отмечается в заявлении компании.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара расширит использование национальных валют в торговле с такими ключевыми партнёрами, как Россия.

Владимир Путин, в свою очередь, поддержал идею турецкого коллеги. Он завил, что использование национальных валют в двусторонней торговле сведёт к минимуму негативное влияние внешних факторов, напоминает Anadolu.