Bloomberg: выход российской пшеницы на алжирский рынок грозит Франции «катастрофой»

До сих пор Франция была главным поставщиком пшеницы для Алжира, однако Россия уже наступает ей на пятки, потому что может предложить свою продукцию по более выгодной цене, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, в последнее время европейские фермеры всё чаще вынуждены уступать свои ключевые рынки России.

Если Россия сумеет выйти на алжирский рынок, занимающий четвёртое место в мире среди импортёров пшеницы, европейским, а в особенности французским фермерам придётся несладко, пишет Bloomberg.



На сегодня Франция — главный поставщик пшеницы для Алжира, который делает огромные закупки, чтобы прокормить своё население. Однако ходят слухи, что Россия может испортить такую торговую идиллию, сделав алжирцам более выгодное предложение. В последнее время две страны занимаются активным развитием двусторонней торговли. Как сообщает Россельхознадзор, скоро пройдёт пробная поставка российской пшеницы, которую раньше Алжир не закупал из-за проблем с качеством.



«Если Алжир решит открыть двери для российской продовольственной пшеницы, это станет землетрясением для мирового рынка и кошмаром для французского экспорта», — комментирует аналитик Strategie Grains Габриель Омнес.



Как отмечает ресурс, в последние годы европейские фермеры всё чаще вынуждены уступать свои ключевые рынки России, из-за того что она может предложить покупателям менее дорогостоящую продукцию. Экспорт стран ЕС упал на 16%, в то время как, благодаря богатому урожаю, Москва существенно увеличила поставки.



Выход российской пшеницы на алжирских покупателей ещё сильнее подвинет Европу на глобальном рынке и закрепит позиции России как главного поставщика в Северной Африке. Москва уже стала главным поставщиком пшеницы для Египта, который в этом сезоне закупил три четвёртых импортируемой пшеницы у России.