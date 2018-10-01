NTD: рекордный урожай яблок в Польше не обрадовал фермеров

Рекордный в истории Польши урожай яблок беспокоит фермеров. Как ожидается, в этом году соберут 4,5 миллиона тонн. Это означает, что рынок будет перенасыщен, цены упадут, и стоимость производства покрыть не удастся.
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