NTD: рекордный урожай яблок в Польше не обрадовал фермеров

Польские фермеры озабочены небывалым урожаем яблок, который уже привёл к заметному падению закупочных цен. Чтобы расплатиться с кредитами, некоторым приходится продавать яблоки по заниженным ценам, а некоторые фермеры и вовсе решили оставить урожай гнить под деревьями, передаёт NTD.

Рекордный в истории Польши урожай яблок беспокоит фермеров. Как ожидается, в этом году соберут 4,5 миллиона тонн. Это означает, что рынок будет перенасыщен, цены упадут, и стоимость производства покрыть не удастся.

МАТЕУШ ДАБРОВСКИ, фермер: Если честно, ситуация катастрофическая. Что касается оптовой цены на яблоки — около 20 злотых, — она не покрывает стоимости производства. Этого еле хватает на расходы по сбору яблок.

Некоторые фермеры продают яблоки по заниженным ценам.

ПАВЕЛ СОВИНСКИ, фермер: Это замкнутый круг, особенно когда нужно выплачивать кредит. К сожалению, приходится продавать яблоки по ценам, которые не покрывают производственные расходы.

А некоторые фермеры и вовсе решили оставить урожай гнить под деревьями.

Но проблема не только в переизбытке. Недавно польское правительство разрешило продать компанию Appol, крупнейшего в Польше производителя концентрированного сока. А купит его государственная китайская компания SDIC Zhonglu Fruit Juice — это крупнейший в мире производитель яблок. Есть опасения, что новый владелец может повлиять на цены на польском рынке, а также наводнить магазины китайским соком под маркировкой ЕС.

Один из выходов для фермеров — перейти на выращивание другого фрукта. Однако для замены плодовых деревьев только на одном гектаре земли требуется около 30 тысяч долларов и несколько лет ожидания. Ещё один вариант — полностью продать своё хозяйство, и некоторые фермеры уже выбирают именно этот путь.

Дата выхода в эфир 01 октября 2018 года.