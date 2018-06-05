Welt: сезонные рабочие из Восточной Европы «объявили бойкот» немецкой клубнике

Из-за роста экономики Восточной Европы Германия испытывает недостаток в сезонных рабочих для сбора клубники и спаржи — и, таким образом, часть обильного урожая этого года остаётся гнить на полях, сообщает Die Welt. Как заявили представители немецкого сельского хозяйства, попытки привлечь беженцев не увенчались успехом, так как они «предпочитают остаться в городских регионах и стремятся к долгосрочной интеграции», добавляет издание.

Из-за рекордной жары в этом году в Германии наблюдается «взрывной» урожай клубники и спаржи, что приводит к падению цен и тем самым имеет негативный эффект для многих фермерских хозяйств, сообщает журналист Die Welt Ханнелоре Кролли. Кроме того, фермерам не хватает помощников в сборе урожая. В настоящее время экономика Восточной Европы переживает бум и предлагает достаточно альтернатив сезонным работам на западноевропейских полях. По данным Министерства экономики Германии, экономический рост в Польше и Румынии понизил интерес к сезонным работам в Германии.

Таким образом, многие немецкие фермеры не могут собрать часть урожая и оставляют его гнить. Как сообщили в ассоциации южно-немецких плантаторов спаржи и клубники, две трети их хозяйств испытывают «средний или существенный недостаток сезонных рабочих». Попытки привлечь к сбору урожая беженцев или безработных «не принесли положительных результатов», заявил генеральный директор ассоциации работодателей в сельском хозяйстве GLFA Буркхард Мёллер. Помимо трудностей в привлечении рабочих имеется недостаток бригадиров.

По словам Мёллера, «многие беженцы предпочли остаться в городских регионах». Как отметил генеральный директор ассоциации южно-немецких плантаторов спаржи и клубники Симон Шумахер, «беженцы стремятся к долгосрочной интеграции и поэтому были недовольны сезонной работой». Кроме того, «многие из них хотели изучать немецкий, а на полях в основном говорили по-румынски или по-польски», резюмировал менеджер.