TVP Info: Россия оградилась от польских яблок белорусским эмбарго

Россельхознадзор с 14 февраля запрещает поставки яблок с 31 предприятия Белоруссии, чтобы прекратить импорт фруктов из стран, в отношении которых она ввела эмбарго, в том числе из Польши, передаёт TVP Info. Польский телеканал подчёркивает, что яблоки из Польши стали в России символом «негерметичности границ» и продолжающегося большого спроса на них.

Российские фитосанитарные службы ввели эмбарго на поставки яблок из Белоруссии. Запрет должен действовать с 14 февраля и затронет 31 компанию из числа поставщиков фруктов на российский рынок. Москва уже принимала такие меры по отношению к предприятиям из Белоруссии и Казахстана, чтобы ограничить ввоз на свою территорию подпавших под эмбарго товаров из некоторых стран, в том числе из Польши, сообщает TVP Info.

«Эмбарго на продукты питания из стран Европейского союза было объявлено в 2014 году. Это стало ответом Москвы на санкции ЕС, введённые в связи с аннексией Крыма. Несмотря на запрет, уже более трёх лет на российский рынок поступают фрукты из государств, в отношении которых было введено эмбарго, в том числе из Польши», — рассказывает телеканал.

«Польские яблоки стали в России символом негерметичности границ и продолжающегося большого спроса на них. Яблоки из нашей страны покупаются через посредников из Молдавии, Китая, Турции и других стран, на ввоз фруктов из которых в настоящий момент запрета нет, и через Белоруссию и Казахстан попадают на российский рынок», — добавялет TVP Info.

В последние недели российские инспекторы провели контроль в 84 белорусских компаниях. 31 из них не смогла привести доказательства происхождения фруктов, а 22 экспортировали яблоки, хотя не имели никаких запасов на складах. На этом основании Россельхознадзор ввёл эмбарго на поставки яблок с 31 белорусского предприятия. В сообщении не указано, откуда конкретно была контрабанда, но объясняется, что целью запрета является защита рынка от поставок из стран, по отношению к которым было введено эмбарго, резюмирует TVP Info.