FR: рублю приходится отдуваться за «внешнеполитические проблемы» Москвы

Санкции Запада и напряжённость на международной арене давят на курс российского рубля, пишет Frankfurter Rundschau. Национальная валюта России продолжает дешеветь, и, похоже, ей попросту приходится отдуваться за «внешнеполитические проблемы Кремля», констатирует журналист немецкой газеты.

Рубль дешевеет: только в августе российская валюта упала в цене по отношению к доллару и евро на более чем 10%, пишет немецкая газета Frankfurter Rundschau.

«И это притом что в настоящее время цифры, вообще-то, говорят в пользу России Владимира Путина. Глава государства выиграл президентские выборы с рекордным результатом 76,7 процентов. Цена на нефть, которая в 2014 году упала до 30 долларов за баррель, вновь превысила отметку 77 долларов. Вырос в этом году и внутренний валовой продукт России. Несмотря на всё это, кризис идентичности у российского рубля продолжается», — отмечает автор статьи Штефан Шоль.

Особенно курс национальной валюты страдает от антироссийских санкций США, причём не только от «уже действующих», но и от тех, которые «ещё могут ввести». Новые штрафные меры грозят Москве из-за новых подробностей в деле об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. После того как Лондон назвал подозреваемых в совершении покушения, за одну ночь курс евро вырос на более чем полтора рубля, поясняет журналист Frankfurter Rundschau.

«Российской валюте, похоже, приходится отдуваться за проблемы Кремля на внешнеполитической арене. Очередной рост напряжённости в войне в Сирии в провинции Идлиб и убийство лидера донецких ополченцев Александра Захарченко сказались на курсе рубля. Впрочем, на курс российской валюты давят и кризисы, к которым Россия, по сути дела, не имеет никакого отношения: например, обрушение турецкой лиры. В российских финансовых кругах уже полагают, что день выборов в конгресс США, которые пройдут в начале ноября, станет для рубля роковым», — подчёркивает автор статьи Штефан Шоль.