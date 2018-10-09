Nikkei: торговая война Китая и США спровоцировала «эффект домино» на энергетическом рынке

До недавних пор Китай во внушительных объёмах закупал у США сжиженный природный газ, но торговая война с Вашингтоном заставила Пекин отказаться от услуг Америки. Сегодня в плане закупок энергоресурсов Поднебесная смотрит в сторону России и новых партнёров, а США придётся постараться, чтобы заменить столь крупного покупателя и инвестора, пишет Nikkei Asahi Review.

Казалось бы, в плане энергетики США и Китай — хорошая пара, по крайней мере в рамках спроса и предложения сжиженного природного газа (СПГ). Пекин давно хотел очистить свой воздух от смога, отказавшись от угля, и Америке было что предложить взамен. Но тут началась торговая война, пишет обозреватель Nikkei Asahi Review Такеши Кумон.



По мнению автора статьи, текущее пошлинное противостояние между США и Поднебесной спровоцировало в энергетической сфере настоящий «эффект домино», отголоски которого можно будет услышать далеко за пределами двух крупнейших экономик мира.



В 2017 году Китай стал вторым крупнейшим импортёром СПГ в мире после Японии и в 5 раз увеличил свои закупки у США, намереваясь в дальнейшем приобретать ещё больше. Однако после того как 24 сентября президент Дональд Трамп ввёл очередной пакет пошлин в отношении товаров китайского производства, Пекин объявил о вводе дополнительных сборов с американской продукции, включая СПГ.



Такое решение китайского руководство вызвало опасения среди обычного населения. К примеру, в Чунцине порядка 100 тыс. такси и прочих автомобилей ездят на газовом топливе, и их владельцы обеспокоились возможным ростом цен. Но как напоминает Кумон, у Пекина есть и другие варианты. Так, он достаточно активно развивает отношения с двумя странами, у которых тоже не всё гладко с Белым домом — Россией и Ираном. США со своей стороны, теряя прибыльный рынок, вынуждены искать новых покупателей.



Такую новую реальность можно было отчётливо проследить уже в сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, где президент России Владимир Путин в качестве «главного гостя» встречал китайского лидера Си Цзипина. Как сообщалось, переговоры между главами двух стран тогда затрагивали вопросы сотрудничества в сфере энергетики, включая и природный газ.



На том же форуме китайская государственная компания China National Petroleum Corp. (CNPC ) обсудила с российским газовым предприятием «НОВАТЭК» проекты по СПГ в Северном Ледовитом Океане, для которых очень важны инвестиции из Поднебесной. Ещё один большой проект — газопровод «Сила Сибири», доставляющий российское топливо в Китай. Как утверждает журналист, в какой-то момент инициатива застопорилась, потому что Китай стал рассчитывать на американский СПГ. Но теперь делу якобы вновь дали ход, и в России говорят о дополнительных газовых поставках сверх оговорённых и запуске «Силы Сибири» до 20 декабря 2019 года.



Если говорить про Иран, то он, как и Россия, стал целью экономических санкций США. В то же время CNPC выкупила у французского энергетического гиганта Total права на разработку части нефтегазового месторождения в Южном Парсе на территории Ирана. Конечно, Пекин не сможет получить газ сразу, но это его проект на долгосрочную перспективу.



Кроме России и Ирана в рамках расширения собственной программы «Один пояс — один путь» Китай также подумывает присоединиться к инициативе по строительству трубопровода TAPI, в которой участвуют Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индия. Да и другие газовые поставщики, вроде Катара, Австралии и Канады, попросту не могут игнорировать огромный китайский рынок и рассматривают возможности выйти на совместные сделки.



Для США весь этот ажиотаж вокруг Китая, конечно, невыгоден, напоминает автор статьи. Торговая война с Пекином может застопорить развитие американского энергетического сектора. Для проектов, связанных с СПГ, необходимы внушительные финансовые вливания, но теперь американским производителям не стоит рассчитывать на крупных китайских инвесторов. Да и без должного финансирования судьба даже текущих проектов стоимостью порядка $60 млрд. остаётся под вопросом.



Интересно, что президент Дональд Трамп видит в энергетическом секторе США способ сократить торговый дефицит с другими странами. Но только без Китая, чтобы хотя бы сохранить существующие рабочие места, американскому лидеру следует срочно искать новых покупателей. Пока эту роль неплохо выполняют Япония и Европа — они даже готовы идти на уступки по сделкам с СПГ и покупать больше, чтобы лишний раз не гневить Вашингтон из-за торгового дефицита.



Подводя итог, Кумон подчёркивает: из-за того что развивающиеся экономики потребляют всё больше ресурсов, а также из-за торговой войны между США и Китаем, в результате которой появляются новые газовые поставщики, глобальный энергетический рынок претерпевает большие изменения, а главные его товары становятся сильным оружием в геополитическом арсенале крупных стран.