Обозреватель Hill: Америке следует получше подготовиться к возможной войне с Россией... или Китаем

Было бы ужасно, если бы Соединённые Штаты ввязались в крупную войну, но ещё хуже было бы в том случае, если бы они такую войну проиграли, пишет политолог аналитического центра RAND Corporation Майкл Спиртас.

Угроза со стороны России и Китая растёт. Между тем опыт США в Афганистане и Ираке породил в американском обществе ощущение усталости и сфокусировал внимание страны на борьбе с терроризмом, а не на методах ведения войны против крупных держав.

Чтобы сдержать агрессию со стороны Китая и России, а при необходимости победить их, Министерству обороны США, скорее всего, потребуется стратегия, которая поможет преодолеть текущие препятствия.

Недавние действия Москвы и Пекина, отмечает автор, указывают на их готовность бросить вызов текущему миропорядку и оспорить положение США в нём.

Чтобы предотвратить новые проявления авантюризма со стороны России и Китая, Пентагону следует лучше подготовиться, считает автор. Так, оборонному ведомству, по его мнению, стоит инвестировать в новые технологии и развивать новые способы их применения. Пентагону также следует разместить свои силы там, откуда их быстро можно будет задействовать в операциях.

И Россия, и Китай осуществляли инвестиции в военный потенциал, позволяющий им уничтожать американские самолёты и создавать угрозу для авиабаз и авианосцев США, что может привести к поражению Вашингтона в крупной войне.

Даже если США считают войну с Россией или Китаем маловероятной, конфликт с любой из этих стран может иметь далеко идущие последствия, поясняет автор. Так, вторжение Москвы в Прибалтику может привести к расколу в НАТО и угрожать Европе перспективой дальнейшей агрессии со стороны России.

А успешное вторжение Китая на Тайвань может спровоцировать крупный кризис в Азии и мире и может отправить таким союзникам США, как Япония и Южная Корея, а также всему международному сообществу послание о слабости Америки и о её неспособности защищать своих друзей и содействовать поддержанию международной стабильности.

Крупный конфликт с Россией или Китаем может также дестабилизировать международные финансовые и торговые рынки, отмечается в статье.

На данный момент Соединённые Штаты укрепили свои позиции в Восточной Европе, но можно сделать гораздо больше, отправив туда такое количество солдат и военной техники, которого будет достаточно для того, чтобы помешать российской агрессии. Кроме того, дополнительные инвестиции в противоракетную оборону могли бы помочь США укрепить свой потенциал как в Европе, так и в Азии, отмечается в статье.

Хотя нельзя однозначно говорить о нависшей над США угрозе, однако последствия бездействия Америки могут быть серьёзными.

«Гораздо лучше готовиться к крупному конфликту сейчас, чем рисковать поражением после того, как готовиться будет уже слишком поздно», — подытоживает Майкл Спиртас.