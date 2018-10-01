Аналитик Fox News отказался присудить победу Америке в гипотетической войне с Россией

Американское командование не уверено, способны ли США победить в войне с такими «амбициозными и самоуверенными» державами, как Россия и Китай, заявил в эфире Fox News отставной генерал Джек Кин. По его словам, Пекин и Москва активно наращивают свою военную мощь, стремясь использовать уязвимость Вашингтона.

Сегодня с нами Джек Кин, генерал в отставке, главный аналитик Fox Business по вопросам стратегии. Рад вас видеть, генерал! Новостей так много, но позвольте вначале спросить вас вот о чём. Путин и Си теперь сотрудничают друг с другом в рамках крупнейших военных учений с 1981 года. Со стороны России в них участвует 300 тысяч военнослужащих, тысяча единиц авиации. Это предвещает что-то в будущие месяцы и годы?



ДЖЕК КИН, главный аналитик Fox Business по вопросам стратегии: Не думаю, что Россия и Китай обязательно станут близкими союзниками. Тем не менее, они друг с другом сотрудничают. Но я считаю, что это подчёркивает происшедший стратегический сдвиг. Дело вот в чём: Соединённые Штаты соперничают с другими крупными державами, с Россией и с Китаем, и в результате этого риски для безопасности США сейчас выше, чем когда-либо за последние десятилетия. И вот почему. Россия и Китай амбициозны, самоуверенны и быстро наращивают свою военную мощь, чтобы воспользоваться уязвимостями США. Военное превосходство США подорвано настолько, что это уже опасно. Так что уже возникают сомнения и вопросы по поводу того, смогли ли бы мы овладеть инициативой и победить, как раньше, если бы сегодня нам пришлось воевать с одной из этих двух стран.



В прошлом году все четыре начальника штабов сказали комитету сената по вооружённым силам, что высок риск войны с применением обычных видов вооружений против равного противника. Перевожу: вероятно, это Россия. Возможно, Китай. Две недели назад новый глава Тихоокеанского командования, вступая в должность, подчеркнул, что сегодня нет никаких гарантий того, что в войне с Китаем мы можем победить. Нам нельзя относиться к этим заявлениям легкомысленно. Они выражают реальное положение дел — судя по тому, что я знаю о возможностях вооружённых сил США.



Да уж, это отрезвляет. И во многом шокирует. Вы ведь не сказали: «Победить в войне с применением обычных вооружений». Вы сказали: «Победить в войне». Точка.



ДЖЕК КИН: Я имею в виду, что это была бы война с применением обычных вооружений.



Думаете, в войне с Китаем Соединённые Штаты не применили бы ядерное оружие?



ДЖЕК КИН: Если бы до этого дошло… Я говорю о войне… Если дойдёт до ядерного оружия, я считаю, победителей не будет. Мы говорим о войне с применением обычных, неядерных вооружений. Ядерное оружие всегда будет на горизонте. И на самом деле речь идёт о том, что нам нужны возможности сдерживания, чтобы, глядя на нас, они говорили: «Цена слишком высока. Не будем нарываться». Именно так мы и победили в холодной войне.



С доктриной взаимно гарантированного уничтожения, с ясным пониманием того, что мы применили бы ядерное оружие. Так?



ДЖЕК КИН: Мы применили бы ядерное оружие, если бы безопасность американцев была под угрозой, а никаких альтернатив не было.



Для меня всё предельно просто, если речь идёт о поражении в войне. Мою систему приоритетов это быстро изменило бы!



ДЖЕК КИН: Всё не так беспросветно. Просто мы сталкиваемся с вызовами. И первый взнос в бюджете Трампа, FY-18 и FY-19, это начало ответа на наши вызовы. Но это только частичная оплата. В ближайшие годы нужно будет это продолжить. Мы пытаемся компенсировать десятилетний дефицит в военных расходах.



Вы не мечтали бы вернуть эти семь триллионов долларов, потраченные за последние 17 лет?



ДЖЕК КИН: Часть этих денег, я считаю, была потрачена хорошо. Вы имеете в виду войну против радикального ислама?



Да, я имею в виду войну, в результате которой мы скоро снова сядем за один стол с Талибаном в Афганистане. Генерал…



ДЖЕК КИН: Мы обсуждали это десять лет.



И ещё обсудим. Это же война.



Дата выхода в эфир 30 сентября 2018 года.