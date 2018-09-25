Financial Times: Россия и США планируют обсудить продление СНВ-III

Москва и Вашингтон собираются провести в Женеве переговоры по возможному продлению договора СНВ-III, сообщает Financial Times. «Абсолютно реально выйти на договорённость о продлении, если будет на то политическая воля с американской стороны, готовность с российской стороны есть», — приводит издание слова представителя МИД России.
Россия и США проведут в октябре в Женеве переговоры по возможному продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), пишет Financial Times со ссылкой на директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова. Как отмечает издание, будущее этих двусторонних договорённостей — один из самых важных вопросов в российско-американских отношениях.
«Абсолютно реально выйти на договорённость о продлении, если будет на то политическая воля с американской стороны, готовность с российской стороны есть, — приводит издание слова Ермакова. — Через пару недель соберётся в Женеве двусторонняя консультативная комиссия».
Эксперты предупреждают о том, что наблюдающийся в последнее время разлад в отношениях между Вашингтоном и Москвой может представлять опасность для давних договорённостей по так называемой стратегической стабильности. Эти договорённости были выработаны для предотвращения «ядерного армагеддона», указывает издание.
СНВ-III — соглашение 2010 года, которое ограничивает общее число ядерных боеголовок России и США. Его срок действия истекает в феврале 2021 года, однако оно может быть продлено ещё на пять лет.
У США и России более 13 тыс. ядерных боеголовок, то есть 92% мирового ядерного арсенала, напоминает Financial Times.
Как отмечает издание, Москва и Вашингтон также обвиняют друг друга в нарушении договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) 1987 года. Между тем Ермаков заявил, что Россия готова к обсуждению с Вашингтоном судьбы этого соглашения «в любое время и в любом формате».
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