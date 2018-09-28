Обозреватель Forbes: вооружения делают из России страну, с которой приходится считаться

Россия гордится своим военно-промышленным комплексом, тем более что в прошлом году на продаже оружия она заработала $15 млрд, пишет обозреватель Forbes. И именно благодаря вооружениям с этой страной приходится считаться, подчёркивается в статье.

Благодаря своим вооружениям Россия — страна, с которой приходится считаться, пишет обозреватель Forbes Джеймс Робертс.

Недавние российские учения «Восток-2018» достигли как минимум одной из своих целей: они привлекли внимание к растущей военной мощи Москвы и её амбициям. Эти манёвры были примечательны по ряду причин, говорится в статье. Хотя некоторые усомнились в официальных данных, согласно которым в учениях приняли участие 300 тыс. российских солдат, похоже, все уже признали, что это были самые крупные после развала СССР манёвры.

Ещё одним примечательным моментом стало то, что в учениях приняли участие китайские военные. Хотя их было всего 3 тыс. человек — мелочь по сравнению с 300 тыс. российских военнослужащих, — всё это имело большое значение в качестве политического жеста. Таким образом, как полагает автор, Москва сигнализировала о своей готовности тесно сотрудничать с КНР.

И эта готовность проявляется в закупках Китаем российских боевых самолётов и зенитных ракет. Однако недавние договорённости России о продаже её вооружений другим странам спровоцировали санкционный ответ со стороны Вашингтона. В связи с этими закупками новые ограничительные меры были введены против «одного из ответвлений китайского военного аппарата», указывается в статье.

Американские власти объяснили этот шаг тем, что китайская сторона нарушила санкции, наложенные на Россию за её вмешательство в президентские выборы 2016 года. В ответ Москва предупредила США о том, что они играют с огнём.

Подобная реакция российских властей говорит об их желании и дальше улучшать отношения с соседями, с которыми у них и так сложились дружественные связи.

В военной сфере Москва может предложить Пекину не только вооружения, указывает обозреватель Forbes. Недавние военные операции в Крыму и Сирии, хотя они и подверглись критике со стороны Запада, с российской точки зрения, можно считать успешными.

«Китайской армии не хватает подобного боевого опыта, и ей может быть выгоден альянс с закалённой в боях армией», — пишет Forbes.

Несмотря на предупреждения США, Москва не отказалась от продажи своих вооружений другим странам. Недавно она продала Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300. Российская сторона пошла на этот шаг после того, как сирийские военные сбили самолёт Ил-20 с 15 российскими военнослужащими на борту. Москва при этом возложила вину за случившееся на Израиль, обвинив израильских лётчиков в том, что из-за их действий российский самолёт оказался на линии огня.

И хотя советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что продажа С-300 станет «крупной ошибкой» Москвы, последняя не отступилась.

Россия гордится своим военно-промышленным комплексом, говорится в статье. В прошлом году он заработал $15 млрд на экспорте вооружений. А недавно вице-премьер Юрий Борисов заявил: новое вооружение показало, что с Россией нужно считаться, сообщает Forbes.