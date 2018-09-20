Hill Оригинал

Трамп: самую большую ошибку в своей истории Америка совершила при Буше

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью The Hill TV рассказал о «самой большой ошибке за всю историю Америки». По его мнению, ввод американских войск на Ближний Восток при президенте Буше — это «плохое решение для страны».
Трамп: самую большую ошибку в своей истории Америка совершила при Буше
Reuters
Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью The Hill TV рассказал о «самой большой ошибке за всю историю Америки». И это не Гражданская война, и не проваленное предотвращение теракта 11 сентября, и даже не Перл-Харбор.
 
«Самая большая ошибка за всю историю нашей страны — ввод войск на Ближний Восток при президенте Буше, — заявил Трамп. — Хоть Обама и совершил ошибку, приняв решение о выводе американских солдат, но вводить их туда, по моему мнению, было самой большой ошибкой за всю историю нашей страны».
 
«Мы потратили 7 триллионов долларов на Ближний Восток. 7 триллионов долларов и миллионы жизней, я подсчитываю потери с обеих сторон. Миллионы жизней», — объяснил Трамп.
 
«На мой взгляд, это самая большая ошибка за всю историю нашей страны. Можно понять гражданскую войну. Гражданская война — это гражданская война. Это другое. Ввод наших войск на Ближний Восток — это плохое решение для страны, скажу я вам», — заявил президент США.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Hill США Северная Америка
теги
Ближний Восток война Джордж Буш Дональд Трамп США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров