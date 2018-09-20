Трамп: самую большую ошибку в своей истории Америка совершила при Буше

Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью The Hill TV рассказал о «самой большой ошибке за всю историю Америки». По его мнению, ввод американских войск на Ближний Восток при президенте Буше — это «плохое решение для страны».

Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью The Hill TV рассказал о «самой большой ошибке за всю историю Америки». И это не Гражданская война, и не проваленное предотвращение теракта 11 сентября, и даже не Перл-Харбор.

«Самая большая ошибка за всю историю нашей страны — ввод войск на Ближний Восток при президенте Буше, — заявил Трамп. — Хоть Обама и совершил ошибку, приняв решение о выводе американских солдат, но вводить их туда, по моему мнению, было самой большой ошибкой за всю историю нашей страны».

«Мы потратили 7 триллионов долларов на Ближний Восток. 7 триллионов долларов и миллионы жизней, я подсчитываю потери с обеих сторон. Миллионы жизней», — объяснил Трамп.

«На мой взгляд, это самая большая ошибка за всю историю нашей страны. Можно понять гражданскую войну. Гражданская война — это гражданская война. Это другое. Ввод наших войск на Ближний Восток — это плохое решение для страны, скажу я вам», — заявил президент США.