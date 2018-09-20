CBS News: экс-советник Буша назвал три препятствия для улучшения отношений с Россией

Восстановление российско-американских отношений зависит от трёх ключевых факторов, считает бывший советник президента Джорджа Буша — младшего Стивен Хэдли. Поэтому, во-первых, нужно удостовериться, что Москва не станет «влиять» на промежуточные выборы в конгресс. Во-вторых, дождаться итогов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. И в-третьих, заняться решением украинского кризиса, сообщил политик в интервью CBS News.

В каком-то смысле отношения между США и Россией сегодня находятся в гораздо худшем состоянии, чем во времена холодной войны. Такое мнение в интервью CBS News высказал Стивен Хэдли, бывший советник по национальной безопасности президента Джорджа Буша — младшего.

Тем не менее, по словам политика, несмотря на «невероятную натянутость», связи между Москвой и Вашингтоном поддаются «починке». Но их восстановление зависит от трёх ключевых факторов.

«Во-первых, мы должны провести выборы (в конгресс США. — ИноТВ) в ноябре, и должно стать ясно, что русские не пытались манипулировать ими в 2018-ом так, как в 2016-ом», — подчеркнул Хэдли.

Ведущие представители спецслужб США неоднократно предупреждали, что с 2016 года Россия продолжает «сеять недовольство и эксплуатировать разлад в американском обществе». Однако до сих пор не была зафиксирована какая-либо незаконная активность в отношении инфраструктуры голосования, обращает внимание CBS News.

Вторым фактором Хэдли называет расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «связях» России с предвыборным штабом Трампа. Как только результаты этого расследования будут обнародованы, и весь этот вопрос пройдёт через политический процесс, Белый дом и американские избиратели смогут «поставить точку» в этом деле, полагает политик.

К настоящему моменту расследование Мюллера привело к выдвижению 30 обвинений, шести случаям признания вины и двум приговорам. Хотя юристы Трампа настаивают, что дело закончится задолго до ноябрьских выборов, нет никаких признаков его скорого завершения, отмечает телеканал.

Третье значительно препятствие, по мнению Хэдли, находится за рубежом. «Я думаю, нам в первую очередь необходимо добиться прогресса по одному вопросу — по Украине. Именно эта проблема привела к вводу санкций против России, которые ускорили ухудшение отношений», — отметил политик.

Он пояснил, что необходимо найти способ, при котором Москва позволит Киеву восстановить контроль над Донбассом. Кроме того, по его словам, следует продолжить «борьбу за Крым», потому что США «не могут и не должны» признавать вхождение полуострова в состав России.

Администрация Трампа сохранила ограничения, введённые Бараком Обамой после «российской аннексии» Крыма в 2014 году. Однако сам президент не раз выступал с «неясными и противоречивыми» заявлениями по этому вопросу, отмечает телеканал.

«Задолго до того, как я здесь оказался, президент Обама позволил этому случиться. Это произошло во время его дежурства, а не моего», — заявил глава Белого дома в беседе с журналистами о полуострове. «Что произойдёт с Крымом дальше, я не могу вам сказать», — добавил он.

Хэдли предположил, что у России и США остаются возможности для сотрудничества, особенно во взаимовыгодных сферах, включая борьбу с терроризмом и контроль над ядерным вооружением. Вместе с тем, даже это взаимодействие будет непростым без решения самых острых противоречий.

«Я думаю, до тех пор, пока три эти вопроса не разрешатся, будет очень трудно вернуть отношения в прежнюю колею», — заявил он.