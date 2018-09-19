Fox: как только Трамп захотел прозрачности, СМИ в США сразу стали её врагами

Ведущие американские СМИ резко осудили решение Дональда Трампа опубликовать ряд документов «российского» расследования, сообщает Fox News. А бывший директор ЦРУ даже намекнул, что ради демократии спецслужбам следует пренебречь приказом президента. «Никогда не думал, что доживу до такого», — комментирует ведущий Fox News Такер Карлсон.

Год назад The Washington Post выразила мнение практически всех журналистов, включая, кстати, и нас, избрав себе новый девиз: «Демократия умирает в темноте». Это действительно так! Судя по всему, президент — не любитель The Washington Post — с этим девизом согласился. Вчера он призвал рассекретить документы «российского» расследования, в том числе запрос на слежку за Картером Пейджем. Вот что президент Трамп сказал об этом сегодня.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я хочу полной прозрачности. Это охота на ведьм. Республиканцы это видят. Демократы тоже знают, что это охота на ведьм, но не хотят этого признать, потому что им это политически невыгодно. То, что выяснилось за последние пару недель касательно текстовых сообщений, позорит нашу страну. Мы должны раскрыть это, чтобы люди могли это увидеть.



Если бы это сказал Обама или, если уж на то пошло, Джордж Буш — младший, практически все бы кивали в знак согласия. Конечно! Солнечный свет — именно то дезинфицирующее средство, которое нужно нам всем! Но обстоятельства изменились, и новый организующий принцип левых: «Всё, что делает Трамп, плохо». И сейчас пресса наперебой осуждает прозрачность как угрозу республике.



КЕН ДИЛЭНИЭН, корреспондент NBC News по вопросам разведки и национальной безопасности: Этот президент пошатнул так много норм, что людям порой трудно понять, когда он делает что-то действительно вредоносное. Но сейчас — один из таких случаев.



ДЖО СКАРБОРО, ведущий MSNBC: Президент рассекречивает материалы, несмотря на то что разведывательное сообщество умоляло его этого не делать. Любой верховный главнокомандующий, которому не всё равно, послушал бы всех этих агентов разведки…



СТЕФАНИ РУЛЕ, ведущая MSNBC: Может ли кто-нибудь помешать президенту сделать это? Он по собственному произволу публикует часть ордера FISA. Нельзя сказать, что это не политически мотивированный шаг. Потому что это бессмыслица.



Журналисты работают не покладая рук — ради того, чтобы вы уж точно не узнали большего о действиях своего правительства. Никогда не думал, что доживу до такого.



Ещё дальше зашёл бывший директор ЦРУ Джон Бреннан. Он теперь, кстати, заделался болтуном на кабельном телевидении. Он заявил, что определяющая черта демократии — это агенты ФБР, отказывающиеся повиноваться избранному президенту, на которого они работают. Посмотрите!



ДЖОН БРЕННАН, бывший директор ЦРУ: Если господин Трамп в Белом доме не пойдёт на уступки, думаю, им придётся принимать кое-какие решения. Либо просто не следовать этому курсу, и тогда их уволят, либо уйти в отставку. Если они действительно считают, что это серьёзно скажется на национальной безопасности, правоохранительных органах и судопроизводстве, то, поскольку они давали присягу, их долг — перед конституцией США, а не перед господином Трампом — сохранить свою роль и полномочия своего агентства и министерства…



Дата выхода в эфир 18 сентября 2018 года.