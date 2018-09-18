Конгрессмен Нунес: пора раскрыть материалы «рашагейта», чтобы вернуть американцев в реальность

Господствующие СМИ увлечены «россказнями» о сговоре Трампа с Россией, и многие американцы слепо им верят, констатирует в эфире Fox News Девин Нунес, председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США. Нунес призывает главу Белого дома рассекретить документы «российского» расследования ещё до предстоящих выборов в конгресс.

Перейдём к другой теме, господин председатель. Расскажите нам, есть ли новости по вашему расследованию в отношении ФБР и Минюста — касательно того, как они вели следствие по двум делам — о Трампе и России и об электронной почте Хиллари Клинтон?



Ваши коллеги призывали президента рассекретить документы, связанные с расследованием (предполагаемых связей. — ИноТВ) Трампа и России. И вы сами обращались к президенту с этой просьбой. У вас также хранятся собранные вами важные показания. Рассекретите ли вы все эти показания?



ДЕВИН НУНЕС, председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США: Да, Мария. Сейчас американцы начинают видеть, как стены сжимаются вокруг коррумпированных чиновников Министерства юстиции и ФБР. Многих из них уволили, отправили в отпуск или понизили. Но мы понемногу начинаем видеть, как всё это обрушивается на них.



Даже притом что господствующие СМИ этого не освещают: похоже, они повально заняты россказнями о России — о том, кому предъявляет обвинения спецпрокурор, был ли сговор между избирательным штабом Трампа и Россией… Правильный ответ: «Нет». Мы знали это давно, наш комитет это расследовал. Факты, которые стали достоянием общественности, были установлены нами, комитетом по разведке палаты представителей.



Мы считаем необходимым опубликовать собранные нами показания. Мы опросили, по-моему, человек 70. И, я считаю, опубликовать всё это надо до выборов. Опубликовать — в смысле представить на суд американской общественности, чтобы она увидела, какую работу мы проделали, сколько людей опросили и что они отвечали на наши вопросы. Думаю, здесь нужна полная прозрачность. Итак, я рассчитываю сделать материалы нашего комитета доступными для американской общественности в ближайшие недели.



Позвольте, я повторю. Это же экстренная новость! Вы намерены рассекретить показания порядка 70 человек, которых вы опросили по поводу предполагаемого сговора Трампа с Россией.



ДЕВИН НУНЕС: Да. Некоторые из этих показаний даже не являются секретными. Некоторые просто хранятся в комитете. На самом деле, по-моему, 70—80 процентов не являются секретными. А те, что являются, придётся направить директору Национальной разведки, чтобы он их рассекретил. Но мы надеемся, что на это уйдут считанные дни и обойдётся без обычной волокиты с их стороны, иначе до выборов мы этого не добьёмся.



Но просто ради полной прозрачности… Вокруг ведь так много дезинформации по поводу этого провального «рашагейта»! Поэтому нам нужно раскрыть эту информацию до выборов. Вот почему мы обращались к президенту Соединённых Штатов с просьбой рассекретить многие другие документы, касающиеся не только (сотрудника Минюста США. — ИноТВ) Брюса Ора, но и ордера на слежку за Картером Пейджем.



Рассекретит ли президент эти документы до промежуточных выборов?



ДЕВИН НУНЕС: Мне кажется, у него нет выбора. Президент много говорит о том, как это «российское» расследование мешает его администрации. И здесь я с президентом полностью согласен. И если президент хочет, чтобы американский народ действительно осознал масштабы этого расследования, до какой степени оно вторгалось в жизни многих американцев, насколько несправедливым оно было, у него (Трампа. — ИноТВ) нет выбора: он должен это рассекретить.



И вот что я вам скажу. Дело движется, и наши разведывательные агентства заинтересованы в полной прозрачности. Потому что мы сталкиваемся с тем, что многие американцы живут в альтернативной Вселенной, они слепо верят этим россказням про Россию. Среди американцев таких очень много… Понимаю, к вашим зрителям, Мария, это, возможно, не относится, но вы были бы шокированы, узнав, сколько американцев слепо верят россказням про Россию. И они действительно верят, что Дональд Трамп подконтролен Владимиру Путину. Они действительно верят, что республиканцы в палате представителей каким-то образом подконтрольны Владимиру Путину. Могу поспорить, что 10—15—20 процентов американцев в это верят!



Невероятно.



ДЕВИН НУНЕС: А ведь это полный бред!



Дата выхода в эфир 16 сентября 2018 года.