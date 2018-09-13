CNN: Путин дал понять, что Россия — миролюбивая страна, но угрожать себе не позволит

Крупнейшие с момента развала Советского Союза российские военные игры предназначены как для самих россиян, так и для западной аудитории, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канал Мэтью Чанс, совместными с Китаем манёврами Кремль не только намекнул на нежелательность расширения НАТО и напомнил о своей военной мощи, но и продемонстрировал всю глубину сотрудничества с Пекином.

К другим новостям. Президент России Владимир Путин посетил, как утверждает Москва, крупнейшие военные игры с момента развала Советского Союза. В военных учениях на востоке страны приняли участие по крайней мере 300 тысяч российских военнослужащих и тысяча воздушных машин. Кроме того, к манёврам присоединились также контингенты из Китая и Монголии.



Путин по этому поводу заявил, что Россия — это «миролюбивое государство», которое, однако, продолжит укреплять свои Вооружённые силы в целях самозащиты. За развитием событий следит корреспондент CNN Мэтью Чанс. Он выходит с нами на прямую связь из Москвы. Мэтью, рада вас видеть. Какая у этой демонстрации военной мощи и военных игр конкретная цель? Рассчитаны они на обычных россиян или на противников (Москвы. — ИноТВ)?



МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Думаю, что и на тех, и на других. Демонстрация силы российской армии и наличия у неё союзников в лице таких стран, как Китай, — это хорошая политика. И эту задачу военные игры выполняют с лихвой. Это крупнейшие манёвры, по сути, с 1980-х годов и с момента развала Советского Союза. С их помощью Россия также чётко даёт понять, что она вернулась на мировую арену в качестве военной державы, с которой нельзя не считаться.



При этом эти учения посылают очевидный сигнал — даже фактически два сигнала: один — в адрес НАТО, западного военного альянса. Между НАТО и Россией в последние годы сохраняются напряжённые отношения, и эти манёвры играют роль сильного сигнала, намекающего на нежелательность дальнейшего расширения блока и на необходимость относиться к России с долей осторожности, которой, возможно, недоставало на протяжении последней пары лет. Но здесь замешан и Китай. Это обстоятельство также отправляет сигнал Западу и Соединённым Штатам, потому что Россия подверглась серьёзному остракизму и столкнулась с санкциям из-за её злонамеренных действий по всему миру с момента вмешательства в дела Сирии и аннексии Крыма у Украины.



Это сигнал того, что Россия поворачивается на Восток и движется навстречу другим соседям-партнёрам вроде Китая и что эта политика увенчалась успехом на всех фронтах: например, Россия и Китай заключили торговые сделки на миллиарды долларов. Более того, она показывает, что две страны могут потенциально сотрудничать, в том числе на поле боя, — и это большой сдвиг, потому что всего лишь несколько лет назад или около того в России Китай считался потенциальным противником. Однако благодаря давлению, которое Запад и, в частности, США оказали как на Россию, так и на Китай, этим двум странам, по сути, пришлось сойтись вместе. И теперь они играют роль новой силы, за действиями которой мы можем сейчас наблюдать на Дальнем Востоке.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 13 сентября 2018 года.