CNN: «блинная дипломатия» Пекина и Москвы — тревожный знак для администрации Трампа

Стремление России и Китая укрепить военное и экономическое сотрудничество должно восприниматься американскими властями в качестве «неприкрытого предупреждения», считает корреспондент CNN Айвен Уотсон. По его словам, на форуме во Владивостоке Владимир Путин и Си Цзиньпин продемонстрировали, что собираются дать совместный ответ давлению США.

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке российский президент принимает китайского лидера Си Цзиньпина. Не так давно, выступая перед гостями форума, он высоко оценил растущие экономические связи с Пекином. Но самое примечательное, что всё это происходит на фоне ухудшения отношений России и Китая с США.

С нами на прямой связи из Гонконга находится корреспондент CNN Айвен Уотсон, чтобы подробнее обсудить эту ситуацию. Итак, Айвен, действительно, очень важный вопрос: насколько серьёзно должно беспокоить Запад укрепление отношений между Россией и Китаем в экономической и военной сфере? И, разумеется, это стало ещё очевиднее благодаря этой «блинной дипломатии» и сигналу, который она шлёт остальному миру.

АЙВЕН УОТСОН, старший международный корреспондент CNN: Верно. Сначала позвольте мне обратить внимание, что премьер-министр Японии также приехал на Восточный экономический форум. Он выступает с речью прямо сейчас. Я полагаю, мы можем показать вам кадры с его выступлением.

Он призывает лидеров Восточной Азии работать вместе, чтобы помочь разрешить напряжённую ситуацию, конфликт на Корейском полуострове. Это уместное заявление.

Кроме того, он обратил внимание на тот факт, что со времён Второй мировой войны Япония и Россия до сих пор не подписали мирное соглашение. Они продолжают территориальный спор относительно группы островов, Курильских островов.

Между тем китайский лидер посещает этот экономический форум впервые с тех пор, как его организовали порядка четырёх лет назад. Однако это уже четвёртая встреча Си Цзиньпина с Путиным тет-а-тет. И в своём выступлении среди прочего он призвал Россию и Китай «решительно противостоять односторонности и протекционизму», а также «создать новый тип международных отношений».

Это весьма откровенное предупреждение в адрес администрации Трампа и США, которые ввели санкции против России после вторжения и аннексии украинского Крыма в 2014 году, а также не так давно из-за обвинений, что российские агенты использовали отравляющее вещество в Соединённом Королевстве. Кроме того, американские власти продолжают вести торговую войну с Китаем.

И вот китайский и российский лидеры говорят о развитии экономических связей. Они призывают к более тесной работе властей не только на национальном, но и на региональном уровне.

Более того, демонстрируется военное сотрудничество. Китай присоединился к самым масштабным учениям со времён распада Советского Союза, как их описывает Россия. Они проходят на востоке России. В них участвуют 300 тыс. человек, а также тысячи единиц бронетехники и авиация. Китай отправляет туда 3200 военнослужащих.

То есть это демонстрация сотрудничества со стороны этих двух лидеров. При этом они не ладят с Вашингтоном, и напряжение продолжает расти.

Их нельзя назвать равными партнёрами, Розмари. У России больший опыт по использованию военной мощи за пределами своих границ. Примером тому служит операция в Сирии. Но Китай затмевает Россию, учитывая размеры его экономики и населения.

У этих стран протяжённые общие границы. Более того, они воевали друг с другом в 1969 году. И их можно считать соперниками в Центральной Азии, в бывших советских республиках, которые Россия рассматривает в качестве своей сферы влияния.

Вместе с тем складывается ощущение, что они хотят отложить в сторону часть этих традиционных противоречий, чтобы плечом к плечу встретить растущее давление со стороны администрации Трампа. Розмари.

Невероятный политический сдвиг. Мы будем внимательно за этим следить. С репортажем из Гонконга был корреспондент CNN Айвен Уостон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2018 года.